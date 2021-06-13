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疫苗先打長照機構、洗腎患者 侯友宜估1周打完
新北市長侯友宜昨日宣布，新到貨的8.3萬劑AZ疫苗，長照機構、洗腎患者會優先施打，今日他視察長照機構情形時表示，新北長照機構3.4萬人預計會花1周施打完畢。
侯友宜指出，昨天開始施打後，新北派出200組機動隊到長照機構內，讓機構內市民能快速接種疫苗。
由於這次病毒重症好發於長者，先前侯友宜也公布，85歲長者可於15日開放施打疫苗。他說，有關85歲以上長者的通知，里長已經配合里幹事通知所有長輩，希望大家按照分配的時間，分批、分流、分時段施打，才不會有群聚感染，我們希望在長輩安全無虞下施打，所以順序不能亂，一定不是求快，要求穩、求健康，讓長輩能夠得到更好的保護。
至於侯友宜不斷強調增加採減量，他也認為，市售快篩劑一定需要，但要經過國家最高品質檢驗合格下才能販售。
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