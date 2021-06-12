洗腎患者疫苗施打 不受接種合約院所限制

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗今天起陸續在全台施打，指揮中心指揮官陳時中說，將提供外展式服務避免長照機構住民移動，洗腎院所替洗腎患者接種疫苗，可不受合約院所限制。

日本捐贈的124萬劑阿斯特捷利康（AZ）的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，昨天下午完成檢驗封緘，中央流行疫情指揮中心昨晚提前配送50多萬劑疫苗到各地，部分縣市今天已經開始針對第1類至第6類族群施打。

指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於這次新增接種對象包括長照機構住民、洗腎患者等，因此會提供外展式服務，避免患者移動，洗腎患者也將由洗腎院所協助接種，不限接種疫苗合約院所也能施打，希望加速接種。

陳時中說，這次開放接種的族群雖多，但仍以醫事人員、防疫人員、高接觸風險工作人員、長照機構住宿族群、洗腎患者、75歲以上高齡族群為目標接種對象，未來若打到一定比例會盡快加配疫苗。

陳時中表示，雖然這次配發的疫苗量比以往多，但仍不足讓所有人都施打，因此地方政府也會訂定相關優先順序，相信多少會面臨一些壓力，希望中央地方一起合作，強化目標族群施打，地方政府也會在網站上公布接種計畫並提供諮詢專線。

另外，陳時中也指出，因應離島醫療資源不足且運送不易，這次也配發較高比例疫苗數量到離島，希望加速長者接種。

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