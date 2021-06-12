宜縣府：16日起88歲以上縣民優先打疫苗

宜蘭縣政府今天表示，日本捐贈台灣123萬8460劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，宜蘭首波獲分配其中1.5萬劑，16日起規劃88歲以上縣民優先施打。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會說，這次接種對象為第1到3類尚未接種人員（維持醫療量能醫事人員、維持防疫量能的中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員）；住宿、社區及居家型機構工作人員及服務對象、接受洗腎患者；75歲以上長者。

他說，住宿、社區及居家型機構工作人員及服務對象，及接受洗腎患者需施打疫苗，已配發到各醫療院所並開始施打，請各醫療機構18日前完成。

不過，徐迺維表示，宜蘭有3萬5835名75歲以上長者，獲分配疫苗數不足以全數施打，先挪出5000劑，以88歲以上長者為首波施打對象，16、17、18、21及22日施打完畢，施打地點除宜蘭市與羅東鎮長者於溪北接種中心（宜蘭運動公園體育館）、溪南接種中心（羅東文化工場），其餘於居住地衛生所施打，將依身分證尾數後兩碼決定日期與時段。

他說，15日起各鄉鎮村里幹事會主動對符合施打資格長者（88歲以上），發送「施打疫苗通知單」到家戶；至於88歲以下長者，待後續疫苗再配發時，逐次降低施打對象年齡。

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