北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明天上午8點開放預約

北市日下午舉行防疫記者會，台北市長柯文哲公布台北市AZ疫苗施打計畫，接種對象分為第一到三類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民，明天上午8時開放預約。

柯文哲說，明早8時開放網路預約，85歲以上長者網預約太辛苦，請兒孫輩幫阿公輸入，北市有28家醫院、診所135家和12家聯醫門診部健康中心，原則上可以預約盡量預約，有數位落差的，會透過里幹事、鄰長送通知單送到每一戶信箱，哪一里去哪一家醫院去打，有對應時段。今晚就會準備好，最慢明天請里幹事去發。

柯文哲說，特別說明的是，希望打疫苗的人不要去醫院，和其他病人有混合，因此要動線獨立，有獨立的區域，減少群聚感染，但不是每一家醫院空間都大，有的醫院會在醫院外、找學校、公共場所打疫苗。預約方式由台北市衛生局COVID-19疫苗接種預約系統。

圖／北市府提供

圖／台北市府提供

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