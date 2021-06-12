整理包／75歲以上長者怎麼預約打疫苗？ 各縣市規定與辦法一次看

國內疫情嚴峻，疫苗需求也相當吃緊，日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗可在今（12）日於各縣市施打，開放的接種對象為第一類到第六類人員，包含長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者。此外，也同時開放第一至第三類尚未接種第一劑疫苗者，及已公費接種第一劑疫苗且間隔10-12週後，需接種第二劑者施打者。

這波第六類75歲以上長者，範圍為民國35年12月31日（含）以前出生之民眾；具原住民身份者，為民國45年12月31日（含）以前出生者皆可施打。中央請地方訂定接種分流計劃，造成各縣市施打規定不一，資訊混亂造成民眾困擾，以下為您整理出目前全台各縣市的疫苗施打措施。

◎大台北地區◎

台北市接種疫苗規則。圖／台北市政府

台北市接種疫苗地點。圖／台北市政府

新北市於6月15日啟動疫苗接種。圖／新北市政府

新北市於6月15日啟動分區、分里、分流施打疫苗。圖／新北市政府

◎桃竹苗地區◎

◎中彰投地區◎

◎雲嘉南地區◎

◎高屏離島地區◎

▌連江縣 尚未公布

◎基宜花東地區◎

▌宜蘭縣 尚未公布

▌花蓮縣 尚未公布

商品推薦