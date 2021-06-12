整理包／75歲以上長者怎麼預約打疫苗？ 各縣市規定與辦法一次看
國內疫情嚴峻，疫苗需求也相當吃緊，日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗可在今（12）日於各縣市施打，開放的接種對象為第一類到第六類人員，包含長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者。此外，也同時開放第一至第三類尚未接種第一劑疫苗者，及已公費接種第一劑疫苗且間隔10-12週後，需接種第二劑者施打者。
這波第六類75歲以上長者，範圍為民國35年12月31日（含）以前出生之民眾；具原住民身份者，為民國45年12月31日（含）以前出生者皆可施打。中央請地方訂定接種分流計劃，造成各縣市施打規定不一，資訊混亂造成民眾困擾，以下為您整理出目前全台各縣市的疫苗施打措施。
◎大台北地區◎
▌台北市
方法：網路預約（6月13日8點開始）、里幹事發通知單
年齡：第一批85歲以上
北市府表示，AZ疫苗接種除了1到3類還沒打的、長照機構、洗腎病患外。柯文哲表示因為第一批劑數關係，只先開放85歲以上長者及65歲以上原住民。
明天上午8時開始，可透過衛生局系統預約，北市府指出，施打地點包含28家醫院、135家診所、聯醫12家的門診部。
有數位落差的，會透過里幹事、鄰長送通知單送到每一戶信箱，哪一里去哪一家醫院去打，有對應時段。今晚就會準備好，最慢明天請里幹事去發。
▌新北市
方法：里長公布，分區分里分時段施打
年齡：第一批85歲以上
6月15日起分階段接種疫苗，其中85歲長者納入第一波接種疫苗行列，優先開放76個地方，包括醫院、衛生所，還有很多的里、學校。75歲以上長者以分區、分里、分時段方式，可至21家合約醫院及29家衛生所及中大型接種站施打，12日由各區里長公布分流方式。...more
◎桃竹苗地區◎
▌桃園市
方法：里長通知，分時段施打，免預約
年齡：第一批81歲以上
中央配發5萬6000劑疫苗，下周二、三，四先施打81歲以上的5萬2000多人，先分為2個年齡層，第一階段81歲以上、原民75歲以上，全市設置25個接種站，下周一前里長會送達通知書，民眾依記載時段到場施打，免排隊、免預約。...more
▌新竹市
方法：鄰里長通知
年齡：第一批80歲以上
獲配1.1萬劑AZ疫苗，14日起優先為80歲以上長者打疫苗，6座疫苗施打站同步啟用，12日、13日將由里鄰長家戶投遞「COVID-19疫苗接種通知書」，請長者依通知書上的施打站地點、時間，憑身分證、健保卡、通知書、意願書前來接種疫苗。若戶籍不在竹市、但有居住事實，請聯繫鄰里長由公所協助造冊。...more
▌新竹縣
方法：村里幹事發送通知單
年齡：第一批87歲以上
獲配13000劑AZ疫苗，將分3梯次為75歲以上長者接種。第1梯次優先施打對象為新竹縣將87歲以上長者（具原住民身分為77歲以上），疫苗接種順序將先由13鄉鎮市公所造冊，由衛生單位製發通知單，標明施打時間、地點，由村里幹事發送通知單，通知長者依照指定時地，自行或家人接送前往，行動不便長者，可透過村里幹事協助安排交通車。...more
▌苗栗縣
方法：原訂12日8時開始預約，但宣布暫緩
年齡：75歲以上
縣府規劃40場接種站，符合施打資格的民眾需先至所屬鄉鎮市的Google表單進行預約，不過縣府12日上午發出「緊急通告」表示，因中央流行疫情指揮中心通告所有接種需於15日開始，所以暫緩報名。...more
◎中彰投地區◎
▌台中市
方法：到全市64個快打站接種，不用預約，只要按排程來打
年齡：第一批85歲以上
中央配發7萬劑疫苗，15日起開打。由於台中市第6類75歲以上長輩逾13萬人，市府已委由里長造冊，優先讓已造冊的85歲年長者直接到全市64個快打站接種，不用預約，只要按排程來打即可。...more
▌彰化縣
方法：電話預約
年齡：75歲以上
6月11日至13日上午8時至12時開放預約，民眾可致電27家衛生所，每通電話限預約2人，必須為配偶或直系親屬。另彰化縣25家醫院及58家診所等合約院所，可採電話或網站預約，不限彰化縣籍。...more
▌南投縣
方法：電話預約
年齡：75歲以上
15日上午9點起開放電話預約，一通電話限兩人預約，不接受現場登記施打，16日上午9點開始疫苗接種。...more
◎雲嘉南地區◎
▌雲林縣
方法：村里幹事通知
年齡：第一批85歲以上
對高齡長者接種策略，是依戶政系統造冊，行政區規劃接種場次後，由村里幹事通知民眾，民眾依通知單前往接種，村里幹事則會協助獨居或行動不便者接種。接種順序分3梯次，第1梯次為85歲以上；第2梯次為80至84歲；第3梯次為75至79歲。...more
▌嘉義市
方法：里鄰系統調查，不要直接到鄰里長家報名
年齡：第一批85歲以上
日本贈台AZ疫苗嘉義市獲得8000劑，預定6月15日開始施打，其中4500劑提供給85歲上嘉義市長輩。市府將透過里鄰系統調查施打意願，再依照意願安排施打順序，民眾屆時依通知，到指定施打地點（港坪體育館）施打疫苗，每天約可施打1500人。也呼籲大家不要直接到鄰里長家報名、避免群聚。...more
▌嘉義縣
方法：村里長進行調查，再由衛生所通知接種
年齡：第一批85歲以上
優先提供85歲以上高齡長者接種，透過戶政系統資料，由村里長逐一進行調查，再由衛生所通知接種。接種順序分為3波，第一波為85歲以上；第二波為80至84歲、第三波為75至79歲。...more
▌台南市
方法：市府會主動通知長者
年齡：第一批85歲以上
從6月15日起施打，免預約、免排隊、市府會主動通知長者。首波15日到20日會以85歲以上及75歲以上，領有重大傷病卡或具原住民身分的長者為優先，第二波則為75歲以上以及65歲以上具有原住民身分的長者，接種日期視中央撥補狀況再訂。...more
◎高屏離島地區◎
▌高雄市
方法：會寄發通知單
年齡：第一批87歲以上
高齡長輩接種時程分3波，首波6月15日至17日，對象是87歲以上高齡長輩。第2波暫定6月18日至22日（視疫苗撥補狀況通知），對象是80至86歲長輩。第3波暫定6月23日起（視疫苗撥補狀況通知），對象是75至79歲之長輩。民眾接獲通知單的長者依通知書順序前往接種，不用預約；若沒接到通知書，或戶籍在外縣市但居住在高雄的長者，可直接聯繫區公所。...more
▌屏東縣
方法：由村里長或村里幹事通知
年齡：第一批85歲以上
75歲長者部分「不用預約」，因疫苗數量有限，將「以滿85歲以上長者為優先」，已造冊完成，由村里長或村里幹事通知後，再攜帶健保卡、身分證依時段前往指定地點施打，沒有通知，請不要自行前往。...more
▌澎湖縣
方法：向衛生所、部立澎湖醫院電話預約
年齡：75歲以上
施打疫苗採預約、分流方式，其中第6類75歲以上長者有7781人，衛生局已發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打。75歲以上長者也可向衛生所、部立澎湖醫院電話預約，由院所依序通知，分批分流施打。住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者，將由衛生局派員至機構統一施打。...more
▌金門縣
方法：電話預約
年齡：75歲以上
下周起金門將有8家合約院所提供接種服務，包含金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。該疫苗屬多劑型疫苗，1瓶可接種10至11人，為使疫苗有效利用，避免浪費，及避免群聚，所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院亦使用網路掛號預約。同時，金門也將設社區大型接種站，提升接種比率。...more
▌連江縣
尚未公布
◎基宜花東地區◎
▌基隆市
方法：里鄰及區的系統來通知
年齡：75歲以上
75歲以上長者一共有2萬3700多人，為了服務行動不便長者，原先規畫7個大型集中施打站，考慮到長者行動不方便，可能需要家人、外傭的陪同，從住家到施打站移動可能較不方便，市府決定擴大設置為27個施打站，來服務75歲以上長者。不需要預約，透過里鄰及區的系統來通知施打，預計5天左右可打完，原則上以年紀比較大的優先，只要疫苗下來就可進行施打。...more
▌宜蘭縣
尚未公布
▌花蓮縣
尚未公布
▌台東縣
方法：先由各村、里長統計
年齡：75歲以上
原則上施打地點，台東市區在縣立體育館及慈濟靜思堂為主，其他鄉鎮則由衛生所來施打，至於行動不便民眾，將成立機動接種隊至安養護機構替民眾接種。另75歲以上長者及原住民65歲以上長者，昨天已由各村、里長統計，民政處表示最快在今天下午5點前統計完成。...more
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