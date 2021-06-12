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AZ疫苗配量大！陳時中曝75歲目標接種6成、離島9成

聯合報 / 記者謝承恩蕭羽耘陳雨鑫許政榆／台北即時報導
陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。圖／指揮中心提供
陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。圖／指揮中心提供

日本提供124萬劑AZ疫苗施打，下周即將開打。中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，這次發下去的疫苗量124萬劑發下去比過去以往就多，量比較大，因此有施打對象的優先序位，對各地方也會形成施打的壓力，但需要中央及地方共同完成接種任務。

針對AZ疫苗施打對象，陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。

以及民眾最關注的75歲以上長者，只要是民國35年12月31日(含)以前出生之民眾；具原住民身分者,為民國45年12月31日(含)以前出生者皆可施打，另外還有已公費接種第一劑疫苗且間隔10-12週後,需接種第二劑者。

另外因為這次目標接種群多，陳時中說，希望在第一批裡面的接種率，大致就是一到三類人員，將以九成以上當作目標群，住宿洗腎患者希望打滿該數字，75歲以上長者，預計五成五至六成的施打。另會根據第一批施打率，再做第二批的發送，針對75歲的施打對象，約配發二成七，若使用得差不多就會往下配。

陳時中強調，針對75歲的長者在離島配發數量較高，至少以九成的接種率來做配發，主要是離島醫療資源、運送困難等問題，所以一次配發比較多到離島去。

陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。圖／指揮中心提供
陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。圖／指揮中心提供
疫苗如何接種。圖／指揮中心提供
疫苗如何接種。圖／指揮中心提供
陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。圖／取自udn tv
陳時中說，第一類人員可選擇打莫德納或是AZ疫苗，住宿式長照機構工作人員及住民，以安排醫護人員至機構內施打為宜；洗腎患者，將由執行洗腎的醫療院所執行，不限於合約醫療院所。圖／取自udn tv

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