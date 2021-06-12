中央突襲宣布配送疫苗 侯友宜：中央應早點告知

日本捐贈的124萬劑疫苗昨日完成封緘，中央在昨晚宣布配送，新北市長侯友宜表示，中央若早點告知，就能有更充分的準備，不過新北原則上都已經準備好，目前也做好分區、分里、分時段，要讓優先施打的長者能安全施打完畢。

侯友宜表示，中央在這批疫苗分配上，如果能夠早一點告知，地方的準備就能更周全，不過新北早就按照自己的節奏在做，已經做好分齡、分層的相關前置作業，所以當這次數量一確定後，新北就啟動原有的機制，會依照原訂順序及步驟在15日全面開打。

侯友宜指出，新北這次配發到的疫苗量，還不足以打到75歲，所以就採取分齡、分階段的方式，先以85歲以上的長者為施打對象，而因為都是長者，所以新北開放了76個接種場所，包含醫院、衛生所、許多里及學校供施打，里長也會做充分的名額分配，要做到分區、分里、分時段，不但要讓過程順利，最重要是將群聚風險降到最低，畢竟長者的安全健康比施打疫苗更重要。

另外，新北今早還有很多篩檢量，侯友宜也呼籲，市民可利用三天連假期間，到新北36個篩檢站做篩檢，了解自己的身體狀況，顧好身體健康。 新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

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