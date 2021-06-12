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開放施打莫德納疫苗 亞東醫院大廳擠滿醫護人員憂群聚

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市亞東醫院今天施打默德納疫苗，總計500個名額，現場民眾擠滿大廳。圖／擷取自記者爆料網
新北市亞東醫院今天施打默德納疫苗，總計500個名額，現場民眾擠滿大廳。圖／擷取自記者爆料網

新北市亞東醫院今天施打莫德納疫苗，總計500個名額，給鄰近基層診所的醫護人員施打，一早現場就有不少人排隊等待，但有民眾質疑，現場動線規畫不良，連發號碼牌的人僅戴口罩，沒有穿上其它防疫裝備，擔憂會造成破口，亞東醫院表示，因施打人潮踴躍，醫院改7點發號碼牌、8點30分打疫苗。

根據民眾拍攝現場上傳《記者爆料網》的影片可見，現場民眾擠滿大廳，但現場動線規劃不良，民眾都擠在一起，恐造成群聚感染的風險，現場也沒有醫院人員幫忙疏導，雖有加調人員發放號碼牌，但因發放人員僅戴口罩，未攜帶手套及相關防疫裝備傳遞號碼牌，恐造成交叉感染。

亞東醫院表示，今天施打莫德納疫苗500人，僅供醫事人員，原訂早上9點施打、8點領號碼牌，但因現場施打人潮非常踴躍，醫院改7點發號碼牌、8點30分打疫苗，號碼牌30分鐘內全數發完。

新北市亞東醫院今天施打默德納疫苗，總計500個名額，現場民眾擠滿大廳。圖／擷取自記者爆料網
新北市亞東醫院今天施打默德納疫苗，總計500個名額，現場民眾擠滿大廳。圖／擷取自記者爆料網

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