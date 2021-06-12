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好心肝爭議重創柯文哲 阿北網路好感度急轉直下

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
北市好心肝診所驚爆偷幫優先順位以外的「志工」施打，媒體人爆料，這些志工都大有來頭。圖／聯合報系資料照片
北市好心肝診所驚爆偷幫優先順位以外的「志工」施打，媒體人爆料，這些志工都大有來頭。圖／聯合報系資料照片

image source：柯文哲臉書

文/朱涵瑜

台北市爆出好心肝診所涉嫌違規替人注射疫苗引發軒然大波，注射名單陸續曝光，從政商界、媒體圈到演藝圈都有，台北地檢署追查其中是否涉及關說、特權介入，10日傍晚陸續以證人身分約談診所負責人許金川、多名醫護人員以及台北市衛生局相關人員，並於11日凌晨陸續請回，而這一波好心肝診所偷打疫苗事件，拉抬了柯文哲的網路聲量，但也重創他的網路好感度。


image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/02~2021/06/11)

深夜道歉文！柯P：搶打是人性，若疫苗足夠，怎會疫苗特權

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/02~2021/06/10）統計調查，好心肝診所疑似幫人偷打疫苗事件，9日事件遭人爆料，隔日柯文哲在防疫記者會中表示會檢討，當天的網路討論度多達65,769筆，是近一個多月聲量第三高峰，僅輸5月29日、5月30日他嗆蔡英文高端疫苗跌停才出現、砲轟疫苗數量不足事件。

針對好心肝診所爭議，柯文哲於10日深夜發文向外界道歉，承諾會調查清楚，並強調：「想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。」

image source：柯文哲臉書

柯文哲網路好感度被反轉！ 比松山警黑衣人事件更差

柯文哲在記者會上承諾會檢討、深夜再發文道歉，讓他的網路聲量激增，但是好感度卻明顯下滑，創下一個多月以來好感度最低點，甚至低於5月初處理松山警分局黑衣人事件，顯見攸關生命健康的疫苗施打問題，目前是民眾極度關注之焦點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/05/02~2021/06/10)

「偷打疫苗、特權」  負面字詞成柯文哲網路熱搜關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/08~2021/06/11）統計調查進一步分析，近日柯文哲的網路熱門關鍵字幾乎都和好心肝診所事件有關，包括偷打疫苗、特權施打、認錯等等。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析時間:2021/06/08~2021/06/11)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月02日至2021年06月11日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲、好心肝診所』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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