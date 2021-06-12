好心肝疫苗事件 延燒政商界

好心肝診所深夜幫「志工」打疫苗事件延燒政、商和娛樂圈。肝病防治學術基金會（肝基會、好心肝志工會）榮譽顧問、中央銀行前副總裁許嘉棟昨（11）日認了打疫苗，他指問題根源是執政者嚴重失職，對疫苗取得、感染者收容診治等沒有預作規劃和準備；執政者在處罰民眾的同時，似也應反躬自省。

許嘉棟昨天發表兩點聲明，第一就是強調好心肝志工會長期無私地為台灣社會做出重大的貢獻，容或此次有疏失，略予檢討懲處，不要令之無法繼續為台灣貢獻。

第二是他指問題根源是出在執政者嚴重失職。過去一年期間，執政者過於自信，完全沒有預想到台灣疫情也可能會有失控的可能性，故對普篩、感染者的收容與診治，以及疫苗的取得等，都沒有預作規劃與準備，致令台灣陷入目前之困境與亂局。

據了解，其他媒體訪問到全聯前總裁、統一超商前董事長徐重仁、網路家庭董事長詹宏志也是診所通知他們去施打。

詹宏志昨日主動發布聲明致歉，「在那個人山人海的夜間診所裡，我的確是其中一員，接受了一劑AZ疫苗注射」。

他坦言不曾主動要求，但「也許這段時間我對自己的高風險性（年過65又有雙重慢性病）有點憂心，讓我失去平日較健全的判斷，一接到醫院的通知，高高興興就跑去了，忘了還有比我更需要的人」。

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