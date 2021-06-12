外界質疑 「免疫橋接」成難取代臨床試驗

衛福部食品藥物管理署（TFDA）公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權審查標準，要讓兩家國產疫苗廠用「免疫橋接（Immuno bridging study ）」的方式和在台施打的AZ疫苗做抗體效價的比較，以此取代三期臨床試驗。一時之間，「免疫橋接」成了國人都感到好奇名詞，到底「免疫橋接」是否真能取代三期臨床？

「免疫橋接」的研究，主要是針對已經確立某個群體具有臨床保護力條件下，將不同的疫苗利用免疫橋接方式進行比較；若比較不同群體，疫苗誘發的抗體反應程度相當，則原本已確立的保護力，就能橋接到新使用群體。

5月26日世界衛生組織（WHO）召開專家會議，邀請五家已上市的疫苗廠以及11家具潛力尚未進行三期的疫苗廠開視訊會，因全球還有200多支疫苗在研發中，如何加速疫苗研發？會中討論到以「免疫橋接研究」取代傳統三期臨床。

為什麼要取代三期？主要有下列幾大理由：一、全球開始全面接種「第一代疫苗」之後，愈來愈難進行傳統的三期臨床試驗；二、全球不能只依賴這幾支疫苗，尤其是中低收入國家冷鏈有問題，mRNA疫苗即便產量夠也不能普及，更何況全球仍供不應求；三、還在研發中的二代疫苗，能不能以「第一代疫苗」為基礎，快速判定二代疫苗是否有效？因此有不少與會專家鼓勵各國藥政單位採取免疫橋接試驗，來免除傳統三期臨床試驗。

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