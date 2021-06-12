新北：12日公告施打對象及日期 15日開打疫苗

新北市政府今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打仍依原規劃，12日在29區公所上網公告施打對象與日期，15日開始接種。

日本捐贈台灣123萬8460劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，中央流行疫情指揮中心原訂明天開始配送，15日開始接種，後來配送作業提前，晚間可配送50多萬劑到各地，但指揮中心說，為避免民眾期待落空，仍以15日開打為原則。

新北市長侯友宜、幕僚與局處首長漏夜在新北市政府開會研商，研議是否調整接種疫苗時程，最後與指揮中心確認後，敲定按原計畫，分區、分里、分時段接種。

新北市府官員說，侯友宜不斷與指揮中心確認疫苗配送數量、物流運送時間，否則後續規劃會卡關。

新北市府說，施打疫苗有計畫、步驟，侯友宜強調以接種安全為最高原則，尤其首批施打對象有許多高齡長輩。

新北市府表示，疫苗施打除人的安全，後續作業包括地點空間規劃、醫護人力調配、疫苗運送物流、疫苗儲藏安全、民眾預約系統規劃、網路系統壓力測試、高齡長輩資訊被告知權益與里長規劃安排。

新北市府衛生局表示，規劃的大型接種站有五股工商展覽中心，中型疫苗站規劃在學校體育館、禮堂，小型疫苗站規劃在市民活動中心共76處，還有200隊機動接種隊，前往長期照顧機構施打，可在衛生局網站查詢。

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