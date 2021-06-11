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曾自曝「和確診者足跡差不多」 宜大副教授猝死家中

檢察官協會呼籲 儘早讓司法相驗人員施打疫苗

中央社 / 台北11日電

檢察官協會今天呼籲，應將負責司法相驗工作的檢察官、書記官、司機列入「高接觸風險工作者」，儘早施打公費疫苗，也呼籲提供快篩劑給地檢署，對所有待驗個案逐案快篩。

檢察官協會發布新聞稿指出，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，檢察官依法就非病死或可疑非病死者負有相驗之責，為維繫國家安全及社會秩序，勢必於承受高度染疫風險的環境，執行相驗死者及訊問死者家屬等職務。

檢察官協會認為，值此疫情嚴峻環境，第一線執行外勤相驗職務的檢察官及所配置書記官、司機，仍堅持崗位以維社會安定，請中央流行疫情指揮中心將承擔外勤職責的檢察官、書記官、司機列入「高接觸風險工作者」，儘早施打公費疫苗，以免成為防疫破口。

新聞稿並指出，若死者生前已確診，且無其他明顯外力介力而死亡，不論死亡地點為何，均應由醫事人員行政相驗，不應透過警察報請檢察官司法相驗；而類似案件若誤由警察機關報驗，檢察官應轉請轄區衛生機關改採行政相驗，各地衛生機關依法應配合辦理。

檢協會說，衛生福利部次長石崇良曾於立法院表示，疫情期間無明顯外傷或他殺嫌疑的猝死案件，由衛福部進行快篩，排除染疫以外的可能致死原因後，由醫師開立證明；檢協會籲請各地檢署受理不明原因猝死相驗案件，應依石崇良發言意旨，請衛生機關配合辦理。

新聞稿最後提到，部分意外死亡個案，死後有採驗為陽性反應的情形，為免檢察官外勤相驗成為防疫破口，請衛福部責請各地衛生機關儘速提供快篩劑給地檢署，對所有待驗個案逐案快篩，確定呈陰性反應，再由檢察官相驗；若為陽性反應，則應由衛生機關會同並採取適當防護或隔離措施後，再行相驗程序。

新冠疫苗

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