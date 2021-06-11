台灣新冠疫苗被「特權優先」 恐拖慢疫情結束時間

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，至今已有349人染疫死亡。台灣社會仍籠罩在疫情焦慮下，人們都期待疫苗能緩解疫情，然而當地因為疫苗尚未足夠，在醫護人員尚未完全打完疫苗下，有地方官員丶名人和企業高層未按照優先順序，靠特權插隊接種疫苗。

台灣地方官員包括隸屬執政黨的民進黨雲林縣議員邱世文丶蔡岳儒及在野時代力量的廖郁賢皆坦承打疫苗並道歉。另外，根據台媒報導，國民黨前立法委員黃昭順及前雲林縣長張榮味也傳出通過特權打疫苗，以及擔任台灣行政院顧問的前發言人丁怡銘，也在五月中接種疫苗，都引發爭議。

特權亂象

早前，台北市則有診所私底下幫志工打疫苗。台北好心肝診所因未按照疫苗相關規定，自行提供志工施打疫苗，遭台北市府裁罰台幣200萬。台灣藝人侯昌明丶陳雅蘭夫婦丶郭子乾丶愛奇藝高級副總裁楊鳴都已坦承在好心肝診所施打疫苗。

台北市長柯文哲在6月10日深夜在臉書發文表示「就管理疏失的部分，向大家道歉」並承諾會調查清楚不會逃避責任。但他也感嘆台灣疫苗不足，寫道「疫苗夠，怎會有疫苗特權階級？」

台灣各地傳出特權施打疫苗亂象，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥向台媒表示，已展開行政及司法調查，要求各縣市衛生局要提出調查報告，檢調也會深入調查，並呼籲各縣市要依照指揮中心訂定的類別施打。

德丶菲插隊「前車之鑑」

台灣官員和名人靠特權打疫苗引發關注，在德國丶菲律賓等其他國家也有類似現象。菲律賓今年初有多名市長搶在前線醫護人員前注射疫苗。菲國總統府發言人羅克（Harry Roque）三月曾警告，若市長們持續「插隊」接種疫苗，菲律賓可能失去疫苗實施計劃（COVAX）分配給菲律賓的超過4000萬劑的疫苗。

羅克說：「雖然總統杜特蒂能理解市長們接受疫苗注射的決定，但插隊仍然是『錯誤的』。」世衛組織顧問丶澳洲新南威爾士大學流行病學專家麥克勞斯（Mary-Louise McLaws）告訴德國之聲，政治人物通常會以為透過向大眾展示自身打疫苗，會提高公眾接種疫苗的意願，但這只能在同年齡層上有效。

麥克勞斯認為，若大眾看到任何他們喜歡的名人或政治家，按造疫苗接種順序施打，在宣導施打疫苗上會更有效。她並強調，COVAX計劃是為了在有病毒流通的時候，先保護前線防疫人員及弱勢群體，因此，這種優先模式對大多數國家來說是合適的。

麥克勞斯向德國之聲指出，20歲至39歲的人是常被忽視的群體，因此承擔了很大一部分的感染機會，因此構成最大的傳播風險，她說：「他們應該優先於政治人物施打疫苗。」

德國今年2月也有官員疑似插隊注射疫苗遭調查。德國警方當時搜查了中部城市哈勒的市長辦公室，當時有報導稱，該市官員提前接種冠狀病毒疫苗。檢方表示，對涉事官員可能的指控是非法挪用國家提供的疫苗。根據聯邦關於剩餘疫苗的政令，優先接種疫苗對象應是被認為更易感染新冠病毒者的人。

該市長今年4月初因未遵守疫苗施打順序而遭到市議會停職。

菲律賓健康醫學專家多明哥（Albert Domingo）表示，要結束新冠肺炎這個流行病，必須通過找到加強醫療反應系統的方法，因此醫療工作者必須優先考量接種疫苗，同時要降低和降低染疫死亡率，所以老年人和有多重疾病的人也要優先。

多明哥向德國之聲表示：「任何不按照國家規定順序接受疫苗的人，都會拖慢流行病結束的時間。這與該人的職業或職位無關。」

台灣疫苗數量

台灣目前除了自行採購疫苗外，也通過COVAX獲配102萬劑疫苗，日前已有60萬劑疫苗運抵台灣，美日則分別捐贈台灣75萬劑和124萬劑疫苗，台灣政府表示目前共採購3000萬劑，的開放施打88萬劑，預計8月底前到貨達1000萬劑。

根據當局統計，截至6月10日，僅有78萬人接種疫苗，疫苗接種率約3.6％。 台灣中研院基因體中心研究員馬徹向台媒指出，台灣當初采購的疫苗管道之一是COVAX平台，雖然台灣和菲律賓從COVAX取得疫苗的情況不盡相同，但台北市出現特權打疫苗醜聞，可能會影響COVAX評估未來是否仍願意優先供貨給台灣。

台灣衛福部長陳時中對此，也在接受立法委員諮詢時表示，COVAX對於分配的樣態，「當然會關心」。

作者：李宗憲

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