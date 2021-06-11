在中國打疫苗 陳時中：回台仍要居家檢疫
國台辦稱達6.2萬台灣民眾在中國接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，在國外接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，回台灣仍要居家檢疫。
中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光表示，據不完全統計，截至5月31日，在中國大陸接種疫苗台灣民眾已達6.2萬人。
媒體詢問，民眾在中國或海外打疫苗，回台灣後可否免居家檢疫？陳時中表示，目前沒規劃打疫苗免居家檢疫政策，回台灣後仍要居家檢疫14天。
另有媒體詢問，台灣是否核准中國科興、國藥疫苗緊急使用授權（EUA）？陳時中說，中國疫苗沒得到台灣EUA。
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