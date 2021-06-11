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疫苗EUA審查標準遭指護航高端 食藥署：5/28已定案

中央社 / 台北11日電

衛福部食藥署昨天上午公布國產COVID-19疫苗EUA審查標準，遭質疑搶在高端疫苗解盲發布。對此食藥署今天澄清，相關審查標準早在5月28日就定案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高端疫苗昨天下午宣布解盲成功，安全性與陽轉率高獲認可。

但食藥署昨天上午才公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，遭外界質疑「根本先射箭再畫靶」。

食藥署今天澄清，疫苗EUA審查標準已於5月28日專家會議就討論定案，必須檢視疫苗中和抗體效價，並與AZ疫苗比較。

藥品組副組長吳明美今天告訴中央社記者，去年就討論疫苗審查需檢附的資料、安全性與療效評估要求；上個月又二度召開會議討論，於5月28日拍板，療效評估將視中和抗體效價，與現行國內使用的AZ疫苗比較。

吳明美坦言，因疫苗審查標準涉及專業，過去通過的EUA也未特別對外公布審查條件，但外界對國產疫苗議論眾多，因此於昨天對外公布。

吳明美強調，即便公布審查標準，也不代表高端疫苗會通過審查，專家訂定的標準堪稱嚴格，必須與AZ疫苗比較中和抗體效價，而接種AZ疫苗的受試者，預計在端午節後抽血檢查抗體，之後將送中研院檢驗分析，屆時才能比較兩者中和抗體效價。

新冠疫苗 食藥署 高端疫苗

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