張榮味在家施打疫苗？ 雲林衛生局：還要查證

雲林縣特權插隊施打疫苗風波持續延燒，除了張榮味女兒也是前立委張嘉郡被點名有施打，也傳出前縣長張榮味是其住所施打疫苗，對此，雲林衛生局長曾春美今天被媒體追問時，表示張嘉郡屬於與指揮官密集接觸的家屬，施打應沒問題，至於「在宅施打」則須再查證。

對於張嘉郡被點名也有施打疫苗，曾春美說，縣長是防疫指揮官，其周邊的人都有潛在的危險，衛生局長身為防疫執行秘書，自有保護指揮官職責，依疫情指揮中心5月3日對施打對象的規範，只要與指揮官有密集接觸或往來的家人，為避免防疫破口，可列為施打對象，至於有沒有住在一起，她強調，她們的關係（指張嘉郡和張麗善）應是密集接觸，且從防疫中心5月3日公文，對同住者的定義其實是寬鬆的。

至於有立委質疑張榮味是在家中施打疫苗，曾春美表示，以服務角度來說，包括長照機構的住民，接種部隊可前往施打。對張前縣長是否在家施打則須再查證。

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