黃偉哲：接種不怕沒量能 只是在等疫苗

新冠肺炎疫苗陸續到位，台南市持續建置大型施打站，市長黃偉哲今天表示，預估台南疫苗施打量能每天2萬多人，一週保守估計逾12萬人，目前不怕沒量能，只是在等疫苗。

黃偉哲接受媒體訪問時指出，日本AZ疫苗已陸續配發到各縣市，6月中下旬將有更多新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗到來，疫苗越早打完，民眾越早有免疫力，施打量能是很重要的，市府期許開設更多大型疫苗施打站。

他表示，目前台南建置4座大型施打站，另有許多醫院、衛生所、診所紛紛投入，一天施打量能2萬多人，一週保守估計逾12萬人；光是以台南一週接種12萬人來看，早已超過中央說的一週施打100萬人，他覺得不怕沒量能，只是在等疫苗。

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