食藥署：高端先與AZ比較 再給授權

高端疫苗新冠疫苗昨（10）日公布二期臨床期中分析數據，衛福部食藥署藥品組副組長吳明美表示，高端疫苗算是自己公布臨床試驗數據，尚無法看出結果好壞，必須等到6月下旬，AZ疫苗的抗體效價數字出來後，讓高端與AZ疫苗做比較，才能比較出他們到底做得好不好。

吳明美表示，目前先等高端把疫苗品質、安全和血清抗體資料等都整理好送來，專家會議審查會要到6月底、7月初召開，專家決議通過後，緊急授權核准的行政作業會加緊趕工，最快三天就能通過。

在高端解盲之前，食藥署昨天上午也首度公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）標準，除了要有3,000名受試者資料以確保疫苗安全性，國產疫苗受試者體內中和抗體效價不得低於接種AZ疫苗者，是評估疫苗有效性關鍵。

食藥署強調，相關標準經由國內臨床、統計、藥毒理、製造研發及公衛等相關專業領域專家，過去近一年來多次會議討論，由食藥署綜整專家意見後訂出。

其中「COVID-19疫苗療效評估標準」，包含三項，分別是應檢附資料要求、安全性評估標準和療效評估標準。

緊急使用授權審查標準中，最重要的是國產疫苗的療效評估，將以第一批AZ疫苗在3月於國內開始接種時， 透過部立桃園醫院蒐集200位國人接種AZ疫苗之免疫原性結果，將以此作為國產疫苗的外部對照組。

食藥署強調，國產疫苗第二期臨床試驗所得中和抗體效價，必須證明不劣於AZ疫苗。

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