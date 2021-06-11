高端開放施打 還有三挑戰

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

高端疫苗昨（10）日公布二期臨床試驗期中分析數據，不論是安全性、還是免疫生成性（抗體效價）都交出不錯表現。不過對全民而言，高端從解盲到施打，還需通過三個關卡檢驗。

第一關，就是6月下旬與AZ疫苗驗出的抗體效價做比較，食藥署指出，AZ疫苗在國際上的保護力約70%以上，以AZ疫苗做為高端疫苗的臨床試驗結果比較基準，顯示食藥署對國產疫苗的要求是高於世界衛生組織（WHO）50%的國際水準。

第二關，向TFDA申請EUA，這一關是近期最複雜的議題。隨著幾位重量級專家如中研院院士陳培哲等公開呼籲，政府不可讓僅做二期臨床試驗疫苗通過EUA，也將讓負責審查的臨床試驗專家會議成員面臨龐大壓力，不論是過關或不過關，都將引發國內不同立場人士排山倒海的爭論。

台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒表示，目前美國食品藥物管理局（FDA）對新藥及新疫苗審查，是採取公開透明方式，不但全民都知道負責審查的專家委員身份，且在審查過程中，其他人都可以報名旁聽。以目前已開放全球施打的德國BNT及美國Moderna疫苗，都是採線上視訊會議進行。他指出，台灣的國情文化與美國或許不同，但應可朝更公開透明方向努力。

第三關，若高端的疫苗順利取得EUA後，政府要不要讓民眾施打？疾病管制局前局長蘇益仁近日公開主張應將國產疫苗當做「戰備疫苗」，非到緊急不要使用。

但也有國內疫苗專家指出，這在實務上並不可行。主因國產疫苗都有效期，以目前兩家公司來說，大約都在六個月，雖然各家公司可以努力展延有效期。但是也必須進行二到三年的安定性試驗，才能確定疫苗的有效期到何時結束。

另外，國產疫苗若順利通過EUA，指揮中心將其歸類在公費疫苗名單內，國人有沒有選擇或拒絕的權力？也將考驗政府的判斷。

新冠疫苗 高端疫苗 AZ疫苗 陳培哲

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前疾病管制局局長蘇益仁：台灣暫時別考量國產疫苗

高端解盲成功 前疾管局長：暫不要考量國產疫苗

獨／蘇益仁：二期緊急授權的疫苗 只能作「備位疫苗」使用

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