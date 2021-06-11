蘇益仁：暫時別考慮國產品

高端疫苗昨（10）日解盲，公布疫苗二期數據安全與耐受性良好 ，高端也將開始進行三期臨床，疾病管制局前局長蘇益仁不諱言表示，政府應有遠見，速擘劃疫苗施打政策，應將國產疫苗定位為「戰備疫苗」，台灣暫時應不要考量國產疫苗。

蘇益仁表示，隨著國際大廠研發疫苗都已取得緊急使用授權（EUA）標準，國產疫苗短期間內要追上有很高的難度，建議政府應加速規畫國際採購，甚至趁本次購買國外疫苗時，一併採購明後年的疫苗。

蘇益仁說，「台灣暫時無法考量國產疫苗」，不是要放棄國產疫苗，是基於國家安全考量，國產疫苗有採購需要，就應國家買單，就算未來有一些無法施打，但在國家及人民健康安全考量下，這也是不得不的選擇。

台灣爆發第二波新冠疫情以來，疫苗瞬間成為全民關注議題，政府疫苗產業政策演變為「疫苗之亂」要怎麼解決；蘇益仁表示，國產疫苗扶植是每個國家都在做的事，但在國際藥廠的研發進度明確，應該儘速買進國際疫苗，讓民眾優先施打國際疫苗；除非台灣真的到了緊急狀態，戰備疫苗才能接力讓台灣民眾選擇施打。

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