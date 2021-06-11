三期試驗將採免疫橋接

高端疫苗昨（10）日公布二期臨床試驗期中分析數據，被問到未來三期臨床試驗規劃，高端總經理陳燦堅表示，未來會在歐盟規劃以免疫橋接方式進行三期臨床，最終以取得疫苗常規藥證及國際認證為目標。

陳燦堅表示，高端三期臨床策略及安排，第一點就是要通過二期才能做三期，雖然高端在二期做到一半時就已準備三期臨床試驗，但仍需時間，且三期也需要二期的相關臨床資料作為依據。

不過陳燦堅也說明，在國際上做三期臨床試驗會越來越困難。主要原因在於，當世界皆有疫苗，在做免疫組及安慰組上，醫療倫理就會有所挑戰。此外，經費也是相當大的挑戰之一。

陳燦堅提到，高端三期臨床試驗將兼顧國際化、可行性方向進行，且兼顧成本也是相當重要的一環。陳燦堅也指出，根據國外數據，假設一人要花掉1萬美元進行臨床實驗，3,000人臨床試驗樣本就需要3億美元，資金需求方面相當驚人。

據了解，高端是擬在荷蘭展開三期臨床實驗，力拚半年內取得歐盟藥品管理局（EMA）認證，但由於三期試驗投入成本高、耗時也長，預估在短期內都無法完成。

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