國產每劑881元 比國外貴

經濟日報 / 本報記者報導

衛福部長陳時中昨（10）日於立法院接受備詢，立委追問國產疫苗價格，陳時中透露價格比單價750元「高一點」。有藍營議員指出，每劑價格是881元，但未獲證實。

立委詢問陳時中，疫苗單價以前（每劑）編750元，國產疫苗高於這個還是低於這個？

陳時中回應，現在編的數目都比那個（750元）高一點，但也不能這樣子講，他現在不宜透露價格。

據《華盛頓郵報》報導，伯恩斯坦研究公司比較美國與歐盟的疫苗採購價格，輝瑞BNT疫苗美國的採購價格為19.5美元（約新台幣540元）、AZ疫苗美國採購價格每劑4美元（約新台幣111元）、莫德納疫苗美國每劑15美元（約新台幣416元）。

藍營指出，採購國產疫苗每劑新台幣881元，難道國產疫苗成本真有那麼高？高端也接受疾管署補助「研發COVID-19疫苗」計畫，應該大大降低研發成本，政府還以如此高單價採購，應該有合理的說法。

據採購合約內容記載，廠商證明其已盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金。

業界指出，合約或仍有檢討空間，雙方不能這麼「不平等」。

新冠疫苗

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