黃立民：不要關起門來自嗨

高端疫苗解盲，整體血清陽轉率高達99.8%，數字漂亮，不過台大兒童醫院院長黃立民說，「這那能叫好！請不要關起門來自嗨」，從以疫苗學來看，就只能說符合蛋白疫苗的期望值，沒有多厲害，不用太高興。

對於高端解盲結果，中研院院士陳培哲相當低調，只說符合預期，建議高端在申請我國食藥署EUA外，也應同步申請美國FDA、歐盟醫藥管理局（EMA）的EUA。此外，第三期臨床試驗一定要做下去，且需走完，才符合專業臨床試驗規範。

絕大部分民眾看不懂臨床數據中的專有名詞，例如「免疫生成性」、「血清陽轉率」、「中和抗體幾何平均校價」，看到接近百分之百的99.8%數據，就覺得這是台灣之光，黃立民說，並沒有要潑冷水，綜合看來，就只是「合理、沒有太大驚喜。」

黃立民解釋，「免疫生成性」就是打了疫苗後測得的免疫反應，當然是愈高愈好。「血清陽轉率」則是受試者曾沒有抗體變成有抗體的比率。「中和抗體幾何平均校價」則是受試者平均抗體濃度。

黃立民表示，蛋白疫苗最大優點為安全性較高，副作用較低，高端疫苗數據做到了這點，不過這是理所當然。但施打疫苗目的為獲得保護力，這從高端報告中就看不出效果好壞，只能說打過疫苗，幾乎會產生免疫反應，但免疫反應並不等於保護力。

商品推薦