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高端疫苗解盲記者會「落落長」聽不懂？ 醫師5點幫你解「茫」

聯合新聞網 / 綜合報導
高端解盲出爐，在安全性評估部分，高端疫苗不良反應比率低，最主要是注射部位疼痛感。圖為疫苗示意圖。美聯社
高端解盲出爐，在安全性評估部分，高端疫苗不良反應比率低，最主要是注射部位疼痛感。圖為疫苗示意圖。美聯社

高端疫苗今（10）召開記者會宣布解盲成功的消息，下一步將盡速朝申請EUA緊急授權使用審查邁進，但記者會內容「落落長」且數個專業術語讓網友們有聽沒有懂。對此，知名重症醫師陳志金也笑虧「很多人看完『解盲』記者會後，說自己很『茫』」，因此他整理了記者會5大重點，以便網友了解。

他在臉書粉專「Icu醫師陳志金」發文，替大家白話翻譯今天的解盲記者會5大重點：

1. 二期解盲成功

2.疫苗安全、副作用少

3.打完幾乎都會產生足夠量的抗體

4.製造過程品質穩定

5.大家所關心的三期臨床試驗、還有其他研究試驗，會依計劃同步進行

此外，陳志金也表示，期間分析數據顯示4重點：

1、安全性與耐受性良好（副作用低是次單位重組蛋白疫苗的優點）

2、血清陽轉率高：在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率（seroconversion rate）達99.8%

3、批次一致性（lot-to-lot consistency）高：三個獨立疫苗生產批次具有高度的一致性，製程穩定

4、目前仍同步有多項臨床評估進行中，包含：

以第一期受試者追加第三劑疫苗施打的延伸性試驗，測試第三劑追加劑的安全性與免疫原性。高齡族群的高劑量比較試驗，測試安全性與免疫原性。未來會擴大年齡層，評估12~18歲青少年族群的臨床試驗。

許多網友看完懶人包後也紛紛大讚，「感謝阿金醫生的整理」、「謝謝阿金醫師這麽有耐性地打那麽多字解『茫』」、「感謝醫師為我們提供懶人包」、「謝謝阿金醫師解說，終於有懂一些了」、「謝謝志金主任翻譯的這麼快，我就是那個聽完很『茫』的」。

高端疫苗。記者蘇健忠／攝影
高端疫苗。記者蘇健忠／攝影

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