好心肝替志工打疫苗稱「衛生局知情」 北市：不可能

好心肝診所違規替千名志工等非醫事人員接種疫苗，引發爭議。肝基會公關陳曉萍今天表示，肝基會長官都知情同意，更指控北市衛生局明知接種對象為志工，仍提供疫苗。

面對肝基會指控，台北市政府發言人陳智菡反駁，經內部調查，衛生局人員配發疫苗時都會明確告知只能打第1到第3類人員，不可能明知替疫苗接種仍配發100瓶疫苗，請好心肝提出證據。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心緊急替雙北市第一線醫護、防疫人員接種疫苗之際，北市好心肝診所卻違規將1000多劑疫苗使用在志工等非醫事人員身上，令指揮中心怒喊要由司法介入偵辦，並釐清是否有特權打疫苗問題。

肝病防治學術基金會、好心肝基金會今天下午發布聯合聲明，不僅幫數百名志工、志工家屬打疫苗，更自曝專業顧問、清潔人員、水電工、大樓保全通通都打了，而原因是他們「認為台北市的醫事人員大致已經施打完畢」。

事發過後，外界好奇究竟是誰決定讓志工、志工家屬打疫苗。陳曉萍接受記者電話聯訪時證實，肝基會董事長許金川、執行長粘曉菁都知道此事，還稱粘曉菁看過中央及地方相關的接種優先順序規定後，為了確保診所周邊的環境安全，而替這些「長久服務診所的好朋友們」接種。

陳曉萍甚至強調，北市衛生局提供疫苗時也清楚接種的對象是志工，不僅未要求基金會造冊，還要求在收到1000人份疫苗當天就得把所有疫苗都打完，但相關內容並無公文可佐證。

針對肝基會指控知情替志工打疫苗，陳智菡告訴中央社記者，好心肝診所數次向衛生局申請，希望比照流感疫苗，讓診所自行替工作人員施打AZ疫苗，內部調查也顯示，衛生局股長配發疫苗時都會明確告知只能打第1到3類人員，不可能有好心肝所稱明知是要替志工接種仍配發100瓶疫苗的情況，若有請好心肝提出證據。

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