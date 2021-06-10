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高端解盲成功！他好奇「國人敢打國產疫苗嗎」網曝1關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
高端疫苗今（10）日宣布解盲成功，消息一出，有網友發文詢問是否會想打國產疫苗。示意圖／聯合報系資料照片
高端疫苗今（10）日宣布解盲成功，消息一出，有網友發文詢問是否會想打國產疫苗。示意圖／聯合報系資料照片

高端疫苗今（10）日在記者會宣布解盲成功，表示二期臨床試驗解盲結果良好，並將向食藥署申請緊急使用授權（EUA）。消息一出，就有網友在PTT發問，大家是否會想打國產疫苗，貼文立刻掀起熱議。

高端今公布二期臨床試驗解盲結果，在不區分年齡組情況下，疫苗組完成第二劑後，血清陽轉率達99.8％，宣布解盲成功，力拚7月開始供應國內新冠疫苗。對此，有網友在PTT發文表示，聽了一堆複雜的數據，聽起來好像真的很厲害，「有人聽完後好想打國產疫苗嗎？」

貼文一出，引發正反議論，有網友表示「打了一樣口罩戴好戴滿」、「沒三期哪來保護力數據」、「國際認證過的話再說」、「不敢，除非國際認證」、「如果政府高官帶頭打，絕對會給人民增加信心啊」。

但也有網友持不同看法，「說實話，99.8％聽起來真的厲害」、「打啊，不打的別跟我搶」、「國家安排打就打啊，夠安全就好」、「反正趕緊開放民眾施打，不要分類了，想打的人打，不想打的人等國際疫苗」。

新冠疫苗 解盲 高端疫苗 PTT

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