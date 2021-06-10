高端：今年備妥千萬劑疫苗給國人 團隊將帶頭打

高端疫苗總經理陳燦堅表示，今年至少有1000萬劑量產準備，先以滿足國人需求為主，明年配合國際認證，若順利的話預估可以有上億劑的能量。高端執行副總經理李思賢強調，自己及家人一定會打高端疫苗。

高端疫苗今天舉行COVID-19疫苗二期臨床試驗解盲線上記者會。陳燦堅表示，解盲數字符合公司預期，將盡速將二期臨床主試驗期間分析數據、以及研發相關文件，送交至食藥署，申請緊急授權使用（EUA）審查。

至於何時能提供國人開打，李思賢表示，後續還要經過食藥署審查，與AZ的數據進行比對。至於何時能拿到EUA，時間以指揮中心為主，一拿到很快就能供貨。

針對外界關心的備貨量，陳燦堅表示，今年底前至少有1000萬劑量產準備，明年配合國際認證會有更多的準備。目前比較緊張的是原物料非常缺，任何一項原物料缺一不可，由於全球都在搶，原物料價格持續飆漲，也是困擾。

陳燦堅預期，國際認證如果非常順利，希望能幫助更多友邦，預估明年可以有上億劑的能量，不過會先以滿足國人需求為優先，有剩的才會給其他國家。

國產疫苗短期內無法獲得國際認可，疫苗護照恐怕受阻，加上未進入三期臨床試驗，沒有經過大規模人體試驗就要上路，近來引發國人不少疑慮及論戰。

對此，李思賢表示，自己信心很夠，一定會打自家疫苗，家人也會打，公司很多同事都會打，打疫苗是對公共衛生的負責任態度。

他強調，他自己是絕對不會打腺病毒載體或mRNA的疫苗，因為這二種疫苗在人類歷史上並沒有長久的紀錄可參考，如果長期要打疫苗，自己會選擇次單位疫苗。

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