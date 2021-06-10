快訊

末代指考遇疫情 考生確診沒得補考怎麼辦？教育部回應了

南韓「失敗都更」活埋路過公車：光州拆屋慘案已知9死

高端：今年備妥千萬劑疫苗給國人 團隊將帶頭打

中央社 / 台北10日電

高端疫苗總經理陳燦堅表示，今年至少有1000萬劑量產準備，先以滿足國人需求為主，明年配合國際認證，若順利的話預估可以有上億劑的能量。高端執行副總經理李思賢強調，自己及家人一定會打高端疫苗。

高端疫苗今天舉行COVID-19疫苗二期臨床試驗解盲線上記者會。陳燦堅表示，解盲數字符合公司預期，將盡速將二期臨床主試驗期間分析數據、以及研發相關文件，送交至食藥署，申請緊急授權使用（EUA）審查。

至於何時能提供國人開打，李思賢表示，後續還要經過食藥署審查，與AZ的數據進行比對。至於何時能拿到EUA，時間以指揮中心為主，一拿到很快就能供貨。

針對外界關心的備貨量，陳燦堅表示，今年底前至少有1000萬劑量產準備，明年配合國際認證會有更多的準備。目前比較緊張的是原物料非常缺，任何一項原物料缺一不可，由於全球都在搶，原物料價格持續飆漲，也是困擾。

陳燦堅預期，國際認證如果非常順利，希望能幫助更多友邦，預估明年可以有上億劑的能量，不過會先以滿足國人需求為優先，有剩的才會給其他國家。

國產疫苗短期內無法獲得國際認可，疫苗護照恐怕受阻，加上未進入三期臨床試驗，沒有經過大規模人體試驗就要上路，近來引發國人不少疑慮及論戰。

對此，李思賢表示，自己信心很夠，一定會打自家疫苗，家人也會打，公司很多同事都會打，打疫苗是對公共衛生的負責任態度。

他強調，他自己是絕對不會打腺病毒載體或mRNA的疫苗，因為這二種疫苗在人類歷史上並沒有長久的紀錄可參考，如果長期要打疫苗，自己會選擇次單位疫苗。

新冠疫苗 高端疫苗 解盲

延伸閱讀

高端疫苗拚上市 解盲、二期臨床試驗一次看懂

高端稱三期採「免疫橋接」方式進行 陳建仁親自背書

高端三期試驗 陳燦堅：將採免疫橋接非傳統方式進行

陳時中：下批疫苗會保留給自費施打者打第二劑

相關新聞

高端疫苗二期解盲過關 衛福部：聯亞一個月後跟進解盲

國產高端疫苗今宣布通過二期臨床試驗解盲，另一家國產疫苗廠聯亞生技何時跟進二期解盲也受關注。衛福部次長石崇良今在立院答覆民...

嬌生、BNT審完EUA！ 食藥署：在走行政程序了

美國聯邦參議員達克沃絲等人日前旋風訪問台灣三小時，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，疫苗品牌未定，嬌生或BNT疫苗都有可...

以為北市醫護打差不多 好心肝新說明：聽聞醫院志工都有打

好心肝診所領取115瓶AZ疫苗供逾千名「志工」接種，北市府認定志工不符接種資格，開罰兩百萬元並取消其接種合約院所資格。肝...

國民黨樂見高端疫苗解盲：國人關注防護力與國際認證

國產高端疫苗晚間宣布通過二期試驗解盲。國民黨表示，欣見國產疫苗的發展跨過一個重要里程碑，不過，在大規模推廣前，國人也想問...

高端解盲僅陽轉率具意義 專家：中和抗體效價僅供參考

高端今完成二期臨床解盲，陽轉率達99.8％，宣布解盲成功。高端於記者會上公布其疫苗免疫生成性，不區分年齡組的情況下，疫苗...

陳玉珍積極爭取 中央同意調增離島縣市疫苗分配數量

「我們要疫苗」金門籍立委陳玉珍日前大聲為民疾呼，並在立法院會質詢下，中央流行疫情指揮中心昨日正式公布COVID-19疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。