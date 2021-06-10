快訊

南韓「失敗都更」活埋路過公車：光州拆屋慘案已知9死

防疫優先！國防部：「漢光37號」實兵演習延至9月實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬌生、BNT審完EUA！ 食藥署：在走行政程序了

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
BNT新型冠狀病毒疫苗。圖／聯合報系資料照片
BNT新型冠狀病毒疫苗。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦參議員達克沃絲等人日前旋風訪問台灣三小時，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，疫苗品牌未定，嬌生或BNT疫苗都有可能，衛福部食藥署日前也表示將加速審核相關緊急使用授權（EUA）文件。對於媒體報導，嬌生疫苗已通過、但BNT疫苗僅「有條件通過」，食藥署藥品組副組長吳明美則語帶保留表示，專家會議開完了，但還在走行政程序，還未核定。

媒體報導，嬌生疫苗今天已通過我國EUA，但BNT疫苗尚缺製造廠的資料，還須補齊製造廠的相關資料，僅為「有條件通過」。

新冠疫苗 嬌生疫苗 BNT 食藥署

延伸閱讀

高端稱三期採「免疫橋接」方式進行 陳建仁親自背書

陳時中：下批疫苗會保留給自費施打者打第二劑

疫苗國家隊的下一步 超前部署第三劑或廣效型疫苗

本土疫苗解盲 未來還有多層關卡

相關新聞

高端疫苗二期解盲過關 衛福部：聯亞一個月後跟進解盲

國產高端疫苗今宣布通過二期臨床試驗解盲，另一家國產疫苗廠聯亞生技何時跟進二期解盲也受關注。衛福部次長石崇良今在立院答覆民...

嬌生、BNT審完EUA！ 食藥署：在走行政程序了

美國聯邦參議員達克沃絲等人日前旋風訪問台灣三小時，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，疫苗品牌未定，嬌生或BNT疫苗都有可...

以為北市醫護打差不多 好心肝新說明：聽聞醫院志工都有打

好心肝診所領取115瓶AZ疫苗供逾千名「志工」接種，北市府認定志工不符接種資格，開罰兩百萬元並取消其接種合約院所資格。肝...

國民黨樂見高端疫苗解盲：國人關注防護力與國際認證

國產高端疫苗晚間宣布通過二期試驗解盲。國民黨表示，欣見國產疫苗的發展跨過一個重要里程碑，不過，在大規模推廣前，國人也想問...

高端解盲僅陽轉率具意義 專家：中和抗體效價僅供參考

高端今完成二期臨床解盲，陽轉率達99.8％，宣布解盲成功。高端於記者會上公布其疫苗免疫生成性，不區分年齡組的情況下，疫苗...

陳玉珍積極爭取 中央同意調增離島縣市疫苗分配數量

「我們要疫苗」金門籍立委陳玉珍日前大聲為民疾呼，並在立法院會質詢下，中央流行疫情指揮中心昨日正式公布COVID-19疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。