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嬌生、BNT審完EUA！ 食藥署：在走行政程序了
美國聯邦參議員達克沃絲等人日前旋風訪問台灣三小時，並宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，疫苗品牌未定，嬌生或BNT疫苗都有可能，衛福部食藥署日前也表示將加速審核相關緊急使用授權（EUA）文件。對於媒體報導，嬌生疫苗已通過、但BNT疫苗僅「有條件通過」，食藥署藥品組副組長吳明美則語帶保留表示，專家會議開完了，但還在走行政程序，還未核定。
媒體報導，嬌生疫苗今天已通過我國EUA，但BNT疫苗尚缺製造廠的資料，還須補齊製造廠的相關資料，僅為「有條件通過」。
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