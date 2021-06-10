疫苗國家隊的下一步 超前部署第三劑或廣效型疫苗

國產疫苗高端解盲後宣布將送件申請台灣緊急授權（EUA），但在國際認可上仍存在不小挑戰。由於短期內無法擠進國際領先疫苗之列，不少專家建議，國產疫苗超前部署第三劑或廣效型疫苗，也許是台廠的新出路。

相對於目前國際上已有6款疫苗獲得世界衛生組織（WHO）認可，並進入大量施打階段，已有專家建議，如果國產疫苗無法贏得第一輪的國際競爭，不妨參與第二輪賽局。

生策會會長翁啟惠日前提出，由於COVID-19病毒變種速度非常快，疫苗研發應從針對主要流行突變株皆能產生足夠保護力的廣效型疫苗著手，才能應付不斷變種的不同病毒株。

他認為，此次mRNA的技術在疫苗開發上獲得極大的勝利，由於研發製程相對短，在因應變病毒上也擁有相對的優勢。

面對病毒快速變種，英國政府已開始施行一個大型臨床實驗計畫，規劃以第三支疫苗強化保護力，探討以混打的模式測試。畢竟現階段仍處於全球大搶疫苗的階段，沒有人能保證每個人每次都可打到同一個廠牌疫苗；因此，混打成為相當值得探討的議題。

除了目前已拿到EUA上市的第一輪疫苗外，已有不少藥廠轉向瞄準強化版第三劑疫苗或廣效型疫苗的新商機；其中，第二輪跑在前頭的Novavax從今年6月開始就啟動這項計畫。國內專家也有不少聲音建議，國產疫苗可以轉攻此一領域，是台廠可以思考的一個新出路。

業者指出，目前新冠病毒(SARS-CoV-2)在世界各地已陸續出現可能使現行疫苗失去保護力的新型突變株(Variants of Concern)，以及未來可能面臨流感化風險，全球各大藥廠紛紛搶攻第二代疫苗開發，希望在現行疫苗所建立的基礎保護力上，加強對變種病毒的保護能力。

國際上包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）與輝瑞大藥廠（Pfizer）、莫德納（Moderna）與諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）疫苗，均加入第三劑混打疫苗試驗行列。

台廠方面，高端已在5月率先啟動追加第三劑臨床試驗，對原臨床試驗的45名受試者進行第三劑疫苗施打，進一步評估追加一劑疫苗的免疫原性及安全性。

高端表示，45名受試者平均分為3組，分別接種低、中、高3種不同劑量的COVID-19疫苗，試驗結果顯示疫苗安全性良好，並能引起預期的免疫反應。此試驗預計第3季初可完成初步分析，結果可評估對抗全球目前流行病毒變異株的參考，以做為下一階段疫苗開發依據。

聯亞也表示，已超前部署做了雙價疫苗，對抗變種病毒，未來可望做其他廠商的加強劑疫苗。

除了目前高端、聯亞的疫苗外，由國際換肝權威陳肇隆領軍的醣基生醫也加入廣效型二代疫苗研發，日前已與藥品查驗中心（CDE）簽訂重組蛋白疫苗諮詢輔導協議書。另外，國光生技也準備以二代疫苗重回賽局。

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