嘉市藥師打AZ疫苗7日後不治 通報不良反應事件

嘉義市嚴姓男藥師4日施打AZ疫苗出現噁心、嘔吐，今天症狀加劇，緊急送醫急救仍不治；市府衛生局將藥師情況通報衛福部為疫苗不良反應事件，最後由中央判定是否與疫苗有關。

嘉義市消防局今天中午12時左右接獲報案，指住在新民路一名59歲的嚴姓男子身體突然不適，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即在電話中指導家屬進行心肺復甦術（CPR），一直到救護車趕抵，由救護人員接手CPR，送台中榮總嘉義分院急救，最後仍宣告不治。

衛生局副局長廖育瑋表示，這名過世的藥師施打疫苗後出現咳嗽症狀，昨天則出現噁心、嘔吐等狀況，今天上午身體更加不舒服，藥師就回房間睡覺，直到中午，家人呼叫起床用餐，發現已叫不醒，立即打119送醫，急救後仍宣告不治。

廖育瑋指出，這名藥師有中風慢性病史，至於是否因施打疫苗導致死亡，衛生局會將藥師所有資料通報衛福部為疫苗的不良反應事件，最後須由中央判定是否與疫苗有相關聯。這名藥師在醫院有進行核酸檢測（PCR），結果是陰性。

廖育瑋呼籲民眾在施打疫苗後，須在現場留觀30分鐘，觀察是否有不良反應；另外，在施打疫苗後2週內，身體若有任何的不舒服症狀，應儘快就醫。

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