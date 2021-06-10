快訊

解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

食藥署公布國產疫苗EUA標準 專家教你看懂關鍵

好心肝施打名冊比對中 重點在小禾馨5月31日就有疫苗

中央社 / 台北10日電

台北市副市長黃珊珊表示，偷打新冠肺炎疫苗的好心肝診所的施打名單正在比對；另拿到疫苗的2家診所小禾馨、和眾正在稽查中，重點在為何5月31日就拿得到。

台北市下午舉行新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，北市6診所領到逾200瓶疫苗風波延燒中。

台北市副市長黃珊珊表示，小禾馨診所、和眾診所都正在稽查中，且這2天一直在查，為何小禾馨5月31日、好心肝6月7日就有疫苗，施打對象也在比對中，如果不符1到3類醫事人員資格，會按照傳染病防治法第29條第一項開罰，朝罰最高新台幣200萬研議。

由於私打疫苗剛爆發時，黃珊珊的回應是5月27日開始配發，黃珊珊說，這是報表誤植，實際日期是5月31日，至於為何這個時間點就有疫苗，正是稽查重點。

黃珊珊說，診所是否有違規施打需要查證，也涉及個資，需要行政處罰後才能對外公告，會提供檢調相關名冊。

市長柯文哲表示，他去查過職務分配表，北市府發疫苗的確到股長就可以決定，他也很驚訝「怎麼會人家要多少就發多少」。柯文哲說，醫師與藥師等公會抗議他也同意，因為真的沒有疫苗，卻有診所可以私下開打，「錯就是錯，我們都認了」，一定會調查清楚、給社會一個交代。

媒體提問，有民眾爆料好心肝診所的疫苗其中一部分是從北區某醫學中心私帶出來，對此柯文哲表示，沒聽到相關消息，台灣醫學中心相當嚴謹，醫學中心藥品偷出來拿到診所打，機會不大。

新冠疫苗 黃珊珊 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲：逾4萬優先對象尚未接種 北市府須檢討

柯文哲：不敢說台研發國產疫苗不行「就是冒險冒太大」

好心肝偷打惹議 柯文哲撇：我認識許金川「但沒什麼深交」

圖利好心肝私打疫苗？台灣國協會下午赴北檢告發柯文哲

相關新聞

解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

高端疫苗表示，新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，於今年1月22日開始第一位受試者疫苗施打，並於4月28日完成所有受試者第二劑疫...

好心肝道歉不認錯：保全、水電工、「好夥伴」都合規定

好心肝診所領取115瓶AZ疫苗供逾千名「志工」接種，北市府認定志工不符接種資格，開罰200萬元並取消其接種合約院所資格。

國產疫苗來了！高端宣布「解盲成功」力拚7月開始施打

疫情持續延燒，被政府寄予厚望國產疫苗高端研發的MVC-COV1901今進行二期臨床實驗解盲，並宣布解盲成功。高端表示，近...

高端解盲成功後 民眾最關心的兩件事

高端解盲成功之後，民眾最關心的兩個重點，一是還會不會做三期試驗？二是取得食藥署的緊急授權後，會直接讓全民開打嗎？

食藥署公布EUA標準 專家教你看懂關鍵

衛福部食藥署今天上午公布國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準，消息一出，立刻引發生技圈關注。專家表示，從公布標準的時間、採...

司法院替法警申請優先打疫苗遭駁回 監所也「掣咧等」

新冠肺炎疫情疫情發燒，包括台灣高等法院、台北地方法院的法警與法官助理都有人確診，司法院5月19日以秘書長名義發函中央流行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。