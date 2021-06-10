好心肝施打名冊比對中 重點在小禾馨5月31日就有疫苗

台北市副市長黃珊珊表示，偷打新冠肺炎疫苗的好心肝診所的施打名單正在比對；另拿到疫苗的2家診所小禾馨、和眾正在稽查中，重點在為何5月31日就拿得到。

台北市下午舉行新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，北市6診所領到逾200瓶疫苗風波延燒中。

台北市副市長黃珊珊表示，小禾馨診所、和眾診所都正在稽查中，且這2天一直在查，為何小禾馨5月31日、好心肝6月7日就有疫苗，施打對象也在比對中，如果不符1到3類醫事人員資格，會按照傳染病防治法第29條第一項開罰，朝罰最高新台幣200萬研議。

由於私打疫苗剛爆發時，黃珊珊的回應是5月27日開始配發，黃珊珊說，這是報表誤植，實際日期是5月31日，至於為何這個時間點就有疫苗，正是稽查重點。

黃珊珊說，診所是否有違規施打需要查證，也涉及個資，需要行政處罰後才能對外公告，會提供檢調相關名冊。

市長柯文哲表示，他去查過職務分配表，北市府發疫苗的確到股長就可以決定，他也很驚訝「怎麼會人家要多少就發多少」。柯文哲說，醫師與藥師等公會抗議他也同意，因為真的沒有疫苗，卻有診所可以私下開打，「錯就是錯，我們都認了」，一定會調查清楚、給社會一個交代。

媒體提問，有民眾爆料好心肝診所的疫苗其中一部分是從北區某醫學中心私帶出來，對此柯文哲表示，沒聽到相關消息，台灣醫學中心相當嚴謹，醫學中心藥品偷出來拿到診所打，機會不大。

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