老早預約卻現疫苗慌 屏東4長者讓名額給醫護 喊「應該的」

新冠肺炎疫苗發生搶打亂象，屏東有4名65歲以上長者老早預約好打疫苗，最近看到疫苗短缺的搶打現象，自願讓出疫苗給醫護人員；另有一名醫院行政人員也讓出預約好的疫苗。

「醫護總是在最前線，疫苗讓給他們是應該的」，洪文慶5月13日完成疫苗接種的預約，原本滿心期待要打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗抗疫，沒想到傳出疫苗荒，洪文慶表示，政府規定5月18日起暫緩民眾打疫苗，可見事態嚴重。

洪文慶說，東港安泰醫院告訴他，因為他是在5月18日前完成預約，所以還是可以打，不過他與家人商量後，雖然還是會怕疫情失控，但最後仍決定把名額讓給醫護，因為醫護人員站在第一線，真的太辛苦也太危險，他再等一等沒關係。

東港安泰醫院藥劑科主任詹麗珍指出，近日加上洪文慶共有4名65歲以上、已預約成功打疫苗的長輩自願讓出名額給醫護；另外，安泰醫院1名行政人員也主動讓出，在這非常時期，這5人的善舉真的是對醫護最大的鼓勵。

詹麗珍坦言，施打疫苗初期，真的是拜託民眾來打還不太願來，而今疫情大爆發後，不僅大家搶著打，還有許多人會抱怨怎麼還沒輪到或是接種效率差，能在此時見到還有人替醫護著想，真的會感動，因為他們真的可以不用把名額讓出來。

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