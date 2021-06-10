藥師接種AZ後死亡 莊人祥：尚未通報不良反應

嘉義市一名男藥師今天中午在家已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，家屬向救護人員透露，男子4日有施打AZ疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，該男尚未通報疫苗不良反應。

嘉義市消防局中午12時左右接獲報案，59歲男藥師身體突然不適，到院前心肺功能停止狀態，送醫仍宣告不治，男子有中風及洗腎病史，4日有施打牛津AZ的武肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。是否與接種疫苗有關，須進一步了解其健康狀況等因素，目前還無法研判。

另外，新北三重一名66歲基層診所醫師傳出感染新冠肺炎，因發生隱形缺氧，緊急送到台大醫院，但於到院前死亡，今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體提問，這名醫師是否為國內首名染疫死亡醫事人員。莊人祥僅說，現階段僅掌握此醫師死前7天曾接種過AZ疫苗，會持續了解。

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