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柯文哲：不敢說台研發國產疫苗不行「就是冒險冒太大」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，他不敢說台灣研發國產疫苗一定不行，就是「冒險冒太大」。圖／北市府提供
柯文哲說，他不敢說台灣研發國產疫苗一定不行，就是「冒險冒太大」。圖／北市府提供

衛福部長陳時中日前表示，國產疫苗還是有國際認證風險，對於國產疫苗試驗成功或失敗？台北市長柯文哲今天說，要看成功、失敗怎麼定義，若疫苗打下去，以有沒有抗體當作成功標準，當然百分之百成功，重點應該是有沒有免疫效果。柯文哲說，他不敢說台灣研發國產疫苗一定不行，就是「冒險冒太大」。

柯文哲今天被問到國產疫苗議題，柯文哲說，國產業苗二期試驗，成功失敗看怎麼定義，若疫苗打下去，檢測血液有沒有抗體，若以有沒有抗體當作成功標準，當然百分之百成功，若打下去沒抗體，這就太遜了，重點應該是有沒有免疫效果？不知道而已，不過每個人有每個人的想法。

柯文哲說，國產疫苗還是國防工業，他同意，但若是他決定，一開始會走代工，以戰養戰，以台灣的國力要一步到位？柯也以日本為例，儘管有自己研發的疫苗能力，不過第一線還是先買疫苗，先買再慢慢研發。

至於韓國則是直接做代工，韓國要發展自己的品牌疫苗，就算已經是世界一定強度國家，韓國都已經不敢發展自己的品牌疫苗，台灣行不行？柯說，他不敢說一定不行，就是「冒險冒太太」。

柯說，日本的國家策略，還是日本是比較穩健的國家，至於台灣冒進？對不對？柯說，坦白說，每個人的邏輯不一樣，當醫師的比較保守，先求不傷身再求有效，每個人看法不一樣，不便批評。

新冠疫苗 柯文哲

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