柯文哲：逾4萬優先對象尚未接種 北市府須檢討

台北市長柯文哲今天表示，大家罵的都是事實，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗不夠，超過4萬名已造冊第1到3類優先接種對象還沒接種，北市府須檢討改進。

台北市醫師公會9日表示，台北市政府一直沒按中央明訂順序安排打疫苗，至少5000人登記但沒打到，經激烈反映後，北市府衛生局上週才開始安排施打。

柯文哲下午在防疫記者會表示，台北市第1到3類優先接種對象中，登記造冊共12萬9119人，已施打8萬8651人，4萬468人還沒打，中央昨天說的是事實。

他說，醫師公會、藥師公會都抗議還有很多人沒打到，最大問題是沒有疫苗，真的是沒這麼多疫苗讓大家打，但疫苗不夠，居然還有疫苗流到診所，大家就會更生氣，北市府管控這麼差，須檢討改進。

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