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解盲出爐！高端疫苗二期臨床主試驗「血清陽轉率達99.8%」

食藥署公布國產疫苗EUA標準 專家教你看懂關鍵

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高端疫苗下午解盲 衛福部：若一切順利7月可少量供貨

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
衛福部次長薛瑞元表示，若高端解盲結果是好的，申請緊急疫苗使用授權（EUA）的同時，就可以開始製造，若一切順利，7月就可少量供貨。記者黃義書攝影／報系資料照
衛福部次長薛瑞元表示，若高端解盲結果是好的，申請緊急疫苗使用授權（EUA）的同時，就可以開始製造，若一切順利，7月就可少量供貨。記者黃義書攝影／報系資料照

本土疫情嚴峻，國產高端疫苗今解盲，下午將公布解盲結果。衛福部次長薛瑞元下午回答民進黨立委黃國書質詢時表示，若解盲結果是好的，高端申請緊急疫苗使用授權（EUA）的同時，就可以開始製造，若一切順利，7月就可少量供貨。

國民黨立委陳超明則質疑，政府向國際採購的疫苗，到貨過慢，難到不能違約求償？衛福部長陳時中解釋，這次疫苗到貨情形，國際上幾乎每個國家都一樣。

陳超明追問，有信心完成行政院長蘇貞昌所說8月再有1000萬劑疫苗到貨？陳時中說，這是努力的目標。陳超明呼籲應開放民間協助購買疫苗，陳時中表示，有貨的都會盡量協助，但現在不是政府要不要開放問題，而是申請者有沒有貨。

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