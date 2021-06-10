好心肝違規打疫苗惹議！ 侯友宜：新北不讓這種事發生

台北市施打疫苗風波延燒，新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北目前疫苗接種都在21家聯合醫院、29區衛生所，並無下放到診所，且都是依中央指引照冊施打，還有衛生局人員查核，絕對不可讓這樣的事情發生，市府會嚴格把關。

北市好心肝診所私下違規替肝基會與診所志工接種疫苗，引發軒然大波，外界好奇新北市的施打情形如何?是否也有類似事件?

侯友宜表示，新北市現階段疫苗施打都在21家聯合醫院與29區衛生所，應沒有下放到診所去，且都是依照中央指引照冊施打，衛生局都有名單，會管控好一切，照標準流程作業。

侯友宜說，他已要求衛生局嚴格把關，要在現場就查核，接種疫苗一定都要按照中央規定，不可以讓這種事情發生。

外界也關心侯友宜對今日將解盲的高端疫苗是否有信心?侯友宜回應，今天下午5點解盲結果就會出來，應讓所有專家研析，看國產疫苗能不能確保健康與安全。

侯友宜補充，他昨天晚上也有跟各大醫院院長通上電話，請他們盡快將到手的莫德納疫苗施打完畢，當然也要配合醫護同仁排班，預計這幾天就可接種完。

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