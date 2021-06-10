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【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

別再爭診所可否打疫苗 陳時中：接種對象才是重點

中央社 / 台北10日電
衛福部長陳時中(左)。圖／立法院提供
衛福部長陳時中(左)。圖／立法院提供

好心肝診所被爆私打新冠肺炎疫苗，台北市長柯文哲引據疾管署4月21日公文，指中央允許合約診所接種。疫情指揮中心指揮官陳時中今天回應，接種對象是否符合規定才是重點。

柯文哲今天上午指出，衛福部疾管署4月21日曾發公文，內容表示，若接種疫苗合約醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗庫存量過多，評估無法於效期內用畢，為使疫苗有效運用，可在轄區內衛生局人員協助下，將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所，需要者儘速使用。

針對診所疫苗施打狀況與現行規定不符的部分，陳時中在今天下午記者會上釐清，台北市早上說明配發合約院所公文，中央在4月14日舉行會議、4月21日發文，該公文並未標明時間。

陳時中表示．實際上，民眾在4月14日時都不太願意打疫苗，才會認為醫院如果疫苗太多、在效期內無法用完，才能在轄區衛生局協助下配到合約院所，調度時應維持疫苗相關規範，該公文是在這樣的背景下做出的決定。

陳時中說，簡單來說，庫存過多、無法在效期內用完者，才可這樣調度使用。台北市調度的這批疫苗效期是到8月底，沒有效期內用不完的狀況。5月24日後因為疫苗需求大增，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議中決議限縮提供疫苗接種。

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，6/15起將擴大接種對象為所有醫護人員，陳時中重申，目前雙北地區第1至3類對象才可以接種，這次診所接種疫苗事件是否符合接種對象規定，才是事件重點。

新冠疫苗 陳時中

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