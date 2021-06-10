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中央寄放北市疫苗有落差？ 陳時中：帳對好就好
中央、北市再為疫苗槓上。指揮中心昨天傍晚發出新聞稿表示因應專案申請接種對象的施打，寄放650瓶疫苗於北市的相關院所，但台北市長柯文哲今天表示，中央的確寄放850瓶疫苗在北市，但清算後為770瓶，另有80瓶則是中央掛在帳上卻沒有實際發放下來。這當中的落差究竟為何？
發言人莊人祥表示，已和北市對過，中央寄放於北市的確是650瓶疫苗，另外200瓶已經送到仁愛醫院給華航專案人員施打，剩下80瓶則放在指揮中心，提供給各部會和疾管署人員施打，因此昨天新聞稿寫剩下30瓶。指揮官陳時中則表示，帳對清楚就好。但他重申，重點還是要「針對對象群施打」。
不過除了好心肝診所外，台北市撥發疫苗的診所，包括小禾馨拿85瓶、好心肝115瓶、和眾診所拿2瓶，共六家診所拿了202瓶疫苗，而北市禾馨診所也傳出有85瓶疫苗並替生技公司的員工接種。對此，莊人祥表示，目前掌握北市府有撥了一批疫苗到禾馨，但究竟施打在誰身上，要請衛生局調查是否為第一到三類接種對象。
外界也質疑，台北市撥發疫苗的六家診所，院方都是和柯文哲一樣是台大出身的醫師，是否有不公的情事？陳時中說，「疫苗上有沒有私相授受，會請台北市提出報告」，不合規定就嚴辦。
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