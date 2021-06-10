長者接種院所名單近日提供 預約時程將盡快公布

AZ疫苗124萬劑將自15日起陸續開放公費接種，指揮中心發言人莊人祥今天表示，近日會提供預防接種醫院、診所名單，讓民眾事先掌握接種地點，何時開放預約會盡快公布。

日本捐贈的124萬劑AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗完成檢驗封緘後，預計12日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所，同時開放「第1類至第3類尚未接種第1劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」。

今天下午指揮中心記者會中有媒體提問，124萬劑新冠肺炎疫苗下週二（15日）開打，很多長輩反映里長通知要到健保快譯通App預約，各界關注75歲以上長者如何預約疫苗接種。莊人祥表示，75歲以上民眾會利用鄰里催種，各縣市衛生局會利用以前流感疫苗接種的策略，如里長協助設置社區接種站，提供鄰里民眾施打。

此外，長者6月15日後直接到合約診所接種也是施打方式之一。近日會提供預防接種醫院、診所名單，讓民眾事先掌握接種地點，何時開放預約會盡快公布。

指揮中心指揮官陳時中表示，該批124萬劑新冠肺炎疫苗預約方法沿用過去流感疫苗接種模式，75歲以上長者要以健保卡或身分證核對年齡別。

至於指揮中心5月26日宣布第1到3類高風險者同住家屬暫停接種，但醫護人員擔心染疫，回家傳染給家人，是否開放家屬接種疫苗，陳時中表示，將盡快提到衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。

莊人祥昨天接受媒體聯訪時已說明，預估15日開打時，第1類醫護人員還有8萬人未接種，第2類約5萬人待施打，第3類則還有6萬人接種。希望124萬劑疫苗開打後，上述3類接種對象可完成6成接種。

莊人祥進一步說明，第5類「維持機構及社福照護系統運作」者，日前衛生單位多已完成造冊，所以中央也會預留疫苗給長照機構接種，希望長照機構也可完成6成的接種。75歲以上長者預計完成3成接種， 該族群最終施打目標是5成。

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