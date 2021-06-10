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【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

7月死亡恐破千 下周7類目標同步打AZ疫苗

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
陳時中宣布取消疫苗減配懲罰方式。（直播截圖）
陳時中宣布取消疫苗減配懲罰方式。（直播截圖）

新冠肺炎單日又增死亡人數28人，過去7天累計已近200人死亡，若以每日新增25名死亡案例估算，月底將累計超過860確診者死亡，七月初的累計死亡數就會破千！指揮中心表示，下周日起將全面開放七大類目標群同時接種AZ疫苗，預計比照流感接種方式預約登記處理。

124萬AZ疫苗比照流感開打

關於下週開打的124萬劑AZ疫苗部分，有媒體提問，有75歲以上的長輩收到里長通知，說要到健保快易通預約，但並沒有說開始預約的時間。指揮中心發言人莊人祥則回應，近日會再提供預防接種醫院與診所名單與時程。

陳時中補充，124萬劑的方式會沿用流感疫苗注射的方式，七十五歲以上需要核對身份證。至於可接種場所部分，莊人祥說，衛生局會比照流感疫苗方式，設置接種站，民眾也可前往合約診所或相關醫療院所接種。

關於近日好心肝診所等未依照接種順序施打疫苗的醫療院所，指揮中心指揮官陳時中說，經過討論後覺得「不合適」，因此取消日前所公佈的減配疫苗數處罰方式，但仍會依法嚴辦。

本土確診+263死亡+28

10日新增之263例本土病例中，124例為男性、139例為女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月9日。個案分佈以新北市112例最多，其次為臺北市58例、苗栗縣43例等。

新增的28例死亡個案中，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

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新冠疫苗 AZ疫苗 陳時中

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