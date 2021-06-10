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【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

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高端解盲成敗攸關EUA申請 陳時中：解盲跟指揮中心無關

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影

高端疫苗今天傍晚將進行解盲，眾所矚目。但外界關心，如果解盲失敗是否就會去搶購國際疫苗？指揮中心指揮官陳時中表示，解盲跟指揮中心無關，等科學數據還有其他研究出來，綜合後才會送到審查委員會，若僅緊急使用授權（EUA）審查通過，才有施打的可能性，現在還沒辦法做預測。

而衛福部食藥署今天也公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）技術性資料要求，其中最重要的療效評估標準，食藥署要求免疫橋接（immuno-bridging）方式，採用免疫原性（中和抗體）作為替代療效指標，因此將以國人接種兩劑AZ疫苗的免疫原性結果作為外部對照組。

但免疫橋接的標準WHO是否已有共識，我國擅自提出和AZ比較，未來真的能和國際接軌嗎？對此，陳時中表示，免疫橋接方式WHO有提出，歐盟和韓國都也表示贊同態度，但他們還會繼續討論相關事宜。而我國去年訂定EUA時就採用免疫橋接的方式做。

另外，外界也關心婦產科醫學會建議孕婦可以優先打mRNA疫苗，指揮中心是否已有討論結果？陳時中則表示，第一類一二風險族群都可以打莫德納疫苗，但是否開放全部孕婦則還沒有定論。

新冠疫苗

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