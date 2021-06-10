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疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

網傳為VIP施打疫苗 台中榮總發聲明否認

中央社 / 台中10日電

新冠肺炎疫情嚴峻，有網民爆料中部「某公立醫學中心」悄悄為特定VIP施打疫苗，被影射的台中榮總今天發聲明否認說，並無替VIP施打疫苗情形。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北有診所違規為還未列入施打疫苗名單的人士打疫苗，引發爭議。

有媒體今天報導指稱，網路論壇「PTT」網民爆料說，有「中部某公立醫學中心」早在上週就已經悄悄地幫一批「金主爸爸」打疫苗了，發文者還質疑「現在醫護人員登記都打不到疫苗了，不可能幫有錢人打吧？」

遭影射的台中榮民總醫院今天發布聲明稿表示，均依防疫指揮中心與地方主管機關相關規定施打，對象包括本院全體醫護及參與高風險場域工作人員、志工、外包勞務。

台中榮總指出，6月1日開設4線為1000多名基層醫療人員施打疫苗，直至疫苗用罄。目前本院疫苗注射率已達9成以上，並無媒體所稱替VIP施打疫苗，以致醫護人員無疫苗施打情形。

新冠疫苗 台中榮總 PTT

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