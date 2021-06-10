丁怡銘打疫苗 王鴻薇諷：不做梗圖不能維持國家運作？

回鍋擔任行政院有給職顧問的前發言人丁怡銘，在5月中旬已接種新冠肺炎疫苗，疫情指揮官陳時中今在立法院備詢表示丁怡銘有資格在造冊的第二類「維持防疫體系運作之中央政府人員」施打順位內。對此，國民黨台北市議員王鴻薇在臉書嘲諷，最合理的解釋，就是民進黨快承認網軍治國，不做梗圖不能維持國家運作。

王鴻薇指出，蔡英文昨天才說執政黨，更要做表率，請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打。結果今天丁怡銘就被爆料特權插隊打疫苗，5月中就已接種新冠肺炎ＡＺ疫苗 ，真的是有特權好放心，她真的要說，丁怡銘是民進黨出包王，「什麼爛事都有你的份」。

王鴻薇指出，她想請教一下疫情指揮中心，丁怡銘根本非第一線防疫人員，為什麼可以先打疫苗？相較許多醫護人員家屬及具有接觸風險的工作者，至今仍無法優先施打疫苗，這不是特權什麼是特權？

她說，最合理的解釋，就是民進黨趕快承認自己是網軍治國，不做梗圖不能維持國家運作，而丁怡銘身為國家梗圖指揮官，比陳時中慢打已經是禮讓了，哪有什麼特權問題。

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