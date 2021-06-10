疫苗誰打了？簡舒培爆：北市第一類恐超打近1萬人次

好心肝診所私打疫苗爭議延燒，台北市議員簡舒培向市府調閱資料，指北市府提報第一類醫事人員施打疫苗需求及資格人數為7萬3583人，但截至6月7日，台北市第一類人員的接種數已經達8萬3104人，簡舒培說，這不但已達標，還超過了台北市的提報需求名單人數，將近一萬人次！

簡舒培問，昨天台北市醫師公會才發出的聲明，指台北市還有第一類5000位基層診所醫護人員，還在等接種通知，但台北市已經超打了近萬人次的第一類醫事人員，到底打了誰？

簡舒培說，台北市疫苗施打一團亂、一筆爛帳，北市府提報第一類醫事人員需求（資格）人數為7萬3583人，但截至6月7日，台北市第一類人員的接種數為8萬3104，不但已經達標，而且還超過台北市的提報的需求名單人數近一萬人次！

簡舒培說，台北市疫苗施打到底發生了什麼事？為什麼一團亂？柯文哲應該說清楚，不要再推給基層股長！

簡舒培也提到，如果台北市政府把超打人次，推給第二劑的接種，根據中央疫情指揮中心規定，施打第二劑的間隔時間至少隔8周，衛生局提供給她的資料是6月7日接種數，在6月7日能符合第二劑施打的人，應該在4月7日以前完成第一劑的接種。

簡舒培問，4月7日前台北市疫苗接種人數只有3712人，這中間還差7000多疫苗施打人次，到底是誰打了？

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