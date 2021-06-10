影／診所私打疫苗北市重罰 議員痛批：看輕民眾智商

北市好心肝診所被爆私下替非前三類對象的診所志工施打AZ疫苗，昨日遭台北市政府重罰200萬元，並終止與好心肝新冠肺炎疫苗合約診所資格，未來不再配發疫苗，但外傳不止好心肝診所涉嫌違規，另外，北市府現在也正在稽查小禾馨診所，施打的85瓶、共850人對象，是否都符合資格，北市府今天會將相關資料整理完畢，會提供給檢調，主動說明。記者電訪小禾馨診所，員工表示，並未有新冠肺炎疫苗可供一般民眾施打，目前只能施打疫苗給醫護。

台北市議員苗博雅質疑，市府到現在的處理實在是荒腔走板，關於好心肝的疫苗到底是何時配送？如何配送？到目前為止，出現各種不同版本的說法，昨天副市長受訪時說，5月27日開始陸續配送，但到記者會上又改口說，6月7日到6月8日的時候，分別配送兩次，同時又提出所謂的0602專案，跟指揮中心說是在0602時，跟該診所簽有合約，連日期都對不上，真的很難昭公信，尤其這次很多人質疑，為什麼一個診所打了兩通電話，就可以要到1000多劑的疫苗？現在整個台北市基層診所裡，至少還有5000位已造冊的醫護都還未施打，按照指揮中心的統計，全台北市已經有資格施打，且已造冊的人，也還有4萬人未打到疫苗，一個診所何德何能可以得到超過1000劑？如果市府要說，這只是一個股長就可以拍板決定的事，我覺得是太看輕民眾的智商。

苗博雅痛批，市府的行政作為從頭到尾邏輯都相當顛倒，希望市府可以好好面對現實，一次公開透明的，把所有透過台北市特別專案，拿到疫苗的診所名單以及劑量，全部一次公布。

台北市議員洪健益說，針對小禾馨診所夜間排隊施打疫苗，造成許多市民心理不平衡和剝奪感，甚至於有人打電話來說，那個誰已經在前天，在哪一家診所預約施打完成。這件事情很清楚的不是只有冰山一角，「柯文哲的疫苗系統完完全全都失控了。」甚至於除了做人情以外，還給更交好的私友或是長官等做公關，給疫苗可以從1次、2次、3次，無限期的給。「現在第一、二、三類，包括第四、五類，現在有可能才開始施打，為什麼這些人可以不用排隊就可以打？難道有錢人跟沒錢人的差異就在這裡嗎？有錢可以判生，沒錢就判死嗎？」 針對北市好心肝診所被爆私打疫苗給非前三類對象的診所志工，台北市議員苗博雅質疑，市府處理實在是荒腔走板。圖／苗博雅辦公室提供

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