民眾黨民調：近7成民眾不願意打未認證國產疫苗

民眾黨委託趨勢民調公司針對防疫議題施作民調，對於未通過世界衛生組織或其他醫藥先進國家認證的疫苗及國產疫苗，有6成5民眾表示不願意施打，並有6成2的民眾對於中央流行疫情指揮中心採購疫苗進度感到不滿意，另有7成8民眾贊成面臨高原期的疫情，政府該普遍設立快篩站。

民眾黨秘書長謝立功指出，疫苗採購進度是政府防疫作為中，最主要的民怨所在，民調也有近7成的民眾認為，應該加速開放國際認證疫苗進入台灣；民眾黨發言人張清俊也表示，如何提升國人對國產疫苗的信任度，政府要有具體作為，不應倉促上市，並經過國際標準的臨床試驗階段，以及透明且嚴格的緊急使用授權審查，來說服社會大眾。

民調也顯示，五月本土疫情爆發至今，全國民眾對於蔡英文總統及行政院長蘇貞昌的防疫表現，均有5成3以上的人表示不滿意，其中「非常不滿意」者均接近3成。另外陳時中的滿意度則是5成4，不滿意度達4成；趨勢民調總經理吳世昌分析，跟疫情發生前，陳時中民調動輒7、8成相比，陳時中在這次調查中的滿意度呈現大幅下滑的態勢。

民調也針對疫情嚴峻的台北市、新北市及「3+11」、「諾富特」事件發生地桃園市做市長防疫表現調查，台北市長柯文哲的滿意度達6成6，不滿意度2成3；新北市長侯友宜滿意度為6成9，不滿意度為1成9；桃園市長鄭文燦的滿意度為4成7，不滿意度為2成。

此份民調由民眾黨委託趨勢民調公司執行，調查對象為戶籍在台閩地區22縣市、年滿20歲一般民眾，採市內電話隨機抽樣調查，時間為6月5至7日的下午6時至9時30分；抽樣方法採分層比例隨機抽樣，共完成1068份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點，樣本代表性分析依內政部戶政司人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。 民眾黨委託趨勢民調公司針對防疫議題施作民調。圖／民眾黨提供

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