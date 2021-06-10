怕傳染家人！殯葬業者和孩子分離22天 前立委幫爭疫苗

前立委、桃園市長參選人黃適卓近日收到殯葬業反映，身處第一線，日夜接觸確診個案，卻幾乎被政府遺忘，也有業者寫信，道盡因為疫情，已經20多天和兒女不得相見，希望殯葬業者能列為優先施打疫苗名單。桃園市新聞處長詹賀舜表示，按照傳染病防治法，新冠肺炎確診病故個案必須24小時火化，針對有接觸遺體的人，市府已經完成調查列冊，75位第一線工作人員都已經完成疫苗施打。

黃適卓說，有殯葬業從業人員向他陳情，表示在疫情期間承受極大壓力，必須接觸大量可能確診或已確診案例遺體，許多家屬見不到往生者最後一面，往往只能透過殯葬業人員，隔著螢幕用手機視訊送親友離去，肩負防疫最後一個環節，卻沒辦法受到完善的保護。

有業者說，因擔心接觸到感染者遺體，自己感染了卻沒發現，這段期間都不敢去娘家看小孩，已經和孩子分開22天，慘的是近期又被通知曾接觸的家屬確診，因此希望殯葬業者能比照警消，參加施打計畫。

黃適卓表示，可以體諒政府一時之間難以拿出更多疫苗，但接下來 6、7 月的大規模施打計畫中，呼籲政府應該將殯葬從業者列入優先對象，不讓隱藏版第一線人員淪為防疫犧牲品。

桃園市長鄭文燦今在防疫會議時表示，依傳染病防治法規定，確診、疑似確診者死亡必須要在24小時火化，從法醫勘驗、檢察官相驗，到殯葬所火化人員執行遺體火化，都是高風險，認為應納入優先接種對象。 有殯葬業者希望能列為優先施打疫苗名單，桃園市新聞處長詹賀舜表示，針對有接觸遺體的人，市府已經完成調查列冊，75位第一線工作人員都已經完成疫苗施打。本報資料照

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