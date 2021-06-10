私打疫苗風波 議員：柯文哲說清楚 為何6間診所獲疫苗？

台北市長柯文哲今公布北市府配發診所的疫苗數，一共有6家診所獲配發202瓶疫苗。北市議員黃郁芬再度質疑，柯文哲完全避談，為什麼是這幾間診所獲得疫苗？柯文哲應該說清楚，另外，出事到現在，已經快兩天，北市府竟還沒辦法要求這三間診所，提供施打名冊？

黃郁芬說，副市長黃珊珊今表示，台北市目前還在調查，配發給各診所的疫苗到底是給誰施打，是否有確實給符合資格的醫事人員接種。

黃郁芬質疑，北市府不僅事前對上百瓶疫苗流向毫不在乎、對外宣稱一個股長就能隨意配發百瓶疫苗出去，出事到現在，已經快兩天了，發出去的疫苗都打完了，難道沒辦法要求這三間診所提供施打名冊？

黃郁芬說，北市府是否一開始就沒有施打名冊？如果一開始沒提供名冊、事後也沒有施打名冊，那是不是從頭到尾都不用造冊接種疫苗？這樣讓其他都還要一一造冊才能排隊等待接種疫苗的基層醫護人員、藥事人員、防疫第一線人員、出勤的警消人員們情何以堪？這不是特權，什麼才是特權？

黃郁芬也質疑，柯文哲完全避談，為什麼是這幾間診所獲得疫苗？黃表示，呼籲北市府公開說明，將分配到疫苗的診所，是依據什麼原則、透過什麼程序選出來的？不把這些問題說明清楚，沒有辦法消除民眾的疑慮，也沒有辦法說服人民相信柯市府不會再重蹈覆轍。

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