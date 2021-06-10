快訊

電話無人接聽 新店64歲男子居家隔離檢疫陳屍屋內

找出潛在病例！指揮中心提社區廣篩4策略 導入診所自費快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私打疫苗風波 議員：柯文哲說清楚 為何6間診所獲疫苗？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員黃郁芬再度質疑，柯文哲完全避談，為什麼是這幾間診所獲得疫苗？柯文哲應該說清楚。本報資料照片
北市議員黃郁芬再度質疑，柯文哲完全避談，為什麼是這幾間診所獲得疫苗？柯文哲應該說清楚。本報資料照片

台北市長柯文哲今公布北市府配發診所的疫苗數，一共有6家診所獲配發202瓶疫苗。北市議員黃郁芬再度質疑，柯文哲完全避談，為什麼是這幾間診所獲得疫苗？柯文哲應該說清楚，另外，出事到現在，已經快兩天，北市府竟還沒辦法要求這三間診所，提供施打名冊？

黃郁芬說，副市長黃珊珊今表示，台北市目前還在調查，配發給各診所的疫苗到底是給誰施打，是否有確實給符合資格的醫事人員接種。

黃郁芬質疑，北市府不僅事前對上百瓶疫苗流向毫不在乎、對外宣稱一個股長就能隨意配發百瓶疫苗出去，出事到現在，已經快兩天了，發出去的疫苗都打完了，難道沒辦法要求這三間診所提供施打名冊？　

黃郁芬說，北市府是否一開始就沒有施打名冊？如果一開始沒提供名冊、事後也沒有施打名冊，那是不是從頭到尾都不用造冊接種疫苗？這樣讓其他都還要一一造冊才能排隊等待接種疫苗的基層醫護人員、藥事人員、防疫第一線人員、出勤的警消人員們情何以堪？這不是特權，什麼才是特權？

黃郁芬也質疑，柯文哲完全避談，為什麼是這幾間診所獲得疫苗？黃表示，呼籲北市府公開說明，將分配到疫苗的診所，是依據什麼原則、透過什麼程序選出來的？不把這些問題說明清楚，沒有辦法消除民眾的疑慮，也沒有辦法說服人民相信柯市府不會再重蹈覆轍。

新冠疫苗

延伸閱讀

圖利好心肝私打疫苗？台灣國協會下午赴北檢告發柯文哲

談打疫苗規畫 柯文哲：若疫苗發下來預約還沒好 保證大亂

中央轟私打疫苗無視規定 柯文哲拿出4/21公文反擊

不僅獨厚好心肝？私打爭議延燒 柯文哲11點親上火線說明

相關新聞

直播／今再增28死！本土增263例 新北市112例最多

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增266例COVID-19確定病例，其中263例為本土個案，另有3例境外移入個案。確診個案中新增28例死亡。

陳時中證實AZ曾找台灣代工 2原因破局

衛福部長陳時中今天在立法院表示，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工生產疫苗，但因為對方希望台灣至少代工3億劑，和我方希望的1億劑...

公費疫苗7大類順序353.5萬人、到貨212萬劑 部分長者、第7類恐打不到

取得疫苗後，誰能優先施打是國人關心重點，指揮中心在6月9日公布疫苗新的優先施打對象表，從表中可以看到7大類接種族群累計353.5萬，不過我國目前到貨的疫苗是212萬劑，等於只能施打到第6類75歲以上長者...

不僅獨厚好心肝？私打爭議延燒 柯文哲11點親上火線說明

台北市好心肝診所遭爆私打疫苗，被北市府開罰200萬元，並終止疫苗施打合約，不過傳出，台北市除了好心肝診所之外，另有其他診...

顏純左曝：友人要求列入診所員工優先打疫苗 被他拒絕

台南市前副市長顏純左醫師今天在臉書說，昨天看到好心肝診所漏夜違法幫所謂志工打疫苗。前天也有一位好友希望幫忙列入診所的員工...

疫苗風波！柯文哲駁指揮中心下放診所 陳時中：施打對象是重點

好心肝門診爆出將疫苗留給診所志工等非前三序位人員施打，台北市政府備受批評，中央流行疫情指揮中心也痛批尚未許可基層診所提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。